-SGK ÇALIŞANLARINDAN ''TURNİKE'' PROTESTOSU ANKARA (A.A) - 12.05.2011 - Büro Emekçileri Sendikası üyeleri, Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) mesailerin turnike giriş çıkışlarına göre ödenmesi uygulamasını protesto etti. SGK Balgat Arşiv Dairesi önünde bir araya gelen sendika üyeleri adına açıklama yapan BES Ankara 1 Nolu Şube Yöneticisi Timur Aydemir, sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanmasının ardından kurum çalışanlarının yaşadığı sorunların katlandığını söyledi. Daha önce kurum çalışanlarının müdür, şube müdürü ve amirlerin onayıyla 60 saate kadar mesai alabildiklerini anlatan Aydemir, bu uygulamanın sona erdirilerek, mesailerin tespitinde turnike giriş çıkışlarının dikkate alınmaya başlandığını belirtti. Aydemir, ''Bu uygulamayla 10 dakikalık işi için kurumdan ayrılan, hastaneye giden personelin mesaisinde kesintiye gidiliyor. Oysa kurumda herkesin her gün belli sayıda işlemi yapması gerekiyor. Personel ihtiyaçları doğrultusunda kurumdan ayrılmak durumunda kalsa bile bu sayıdaki işlemi tamamlamak zorunda. Bunun yanında, personelin ihtiyaçları doğrultusunda dışarda geçirdikleri sürenin toplanarak yıllık izinlerinden kesileceği ifade ediliyor.'' Personel sayısı azalıp, iş yükü artarken hayata geçirilen bu uygulamayı kabul etmediklerini vurgulayan Aydemir, uygulamayı protesto amacıyla salı ve perşembe günleri turnikelerden toplu giriş yapacaklarını kaydetti. Açıklamanın ardından, kurum çalışanları topluca turnikelerden içeri girerek mesailerine devam etti.