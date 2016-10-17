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Ekonomi

SGK borçlarının yeniden yapılandırılması için son gün 2 Ocak

Düşen borç, 12 ayda eşit aylık taksitler halinde ödenebilecek

17 Ekim 2016 14:41

2 Ocak 2017 tarihine kadar Genel Sağlık Sigortası borcunun silinmesi için gelir tespiti yapanların borcu ya silinecek ya da önemli miktarda düşürülecek.

Takvim'in haberine göre,  yapılacak test sonucunda, hane içindeki kişi başına geliri brüt asgari ücretin 3'te 1'inden (549 lira) az çıkanların borçları silinecek. Gelir bu rakamın üzerindeyse, prim borçları gelir seviyesine göre geriye dönük güncellenecek. Düşen borç, 12 ayda eşit aylık taksitler halinde ödenebilecek.

Gelir testi sonucu hane içindeki kişi başı gelir;

Asgari ücretin 3'te 1'inden (549 TL'den) az çıkanlar: Primini ilk tescil başlangıç tarihi itibariyle Hazine ödeyecek. Yani borç silinecek.

Asgari ücretin 3'te 1'inden asgari ücrete (549 TL'den 1.647 TL'ye) kadar olanlar: İlk tescil tarihi itibariyle aylık 65,88 TL prim üzerinden borcu güncellenecek.

Asgari ücretten asgari ücretin 2 katına (1.647 TL'den 3.294 TL'ye) kadar olanlar: İlk tescil tarihi itibariyle aylık 197,64 TL prim üzerinden borcu güncellenecek.

Asgari ücretin 2 katından (3.294 TL'den) fazla olanlar: İlk tescil başlangıç tarihi ile gelir testi sonuç tarihi arasında aylık 197,64 TL, gelir testi sonuç tarihi itibariyle ise 395,28 TL'den borcu güncellenecek. 

 

 

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