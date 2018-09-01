T24 LogoT24 Logo
Gündem

SGK, borç yapılandırmasından yararlananların ilk taksit ödemelerini erteledi

SGK cari dönem ödemelerinin son ödeme tarihini 07 Eylül 2018 Cuma gününe kadar erteledi

01 Eylül 2018 01:59

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borç yapılandırmasından yararlananların ilk taksit ödemeleri ve peşin ödemeleri ile cari dönem ödemelerinin son ödeme tarihi, 07 Eylül 2018 Cuma gününe kadar ertelendi.

SGK'den yapılan açıklamada, bugün hem yapılandırma ilk taksit ve peşin  ödemelerinin hem de cari dönem ödemelerinin son günü olması dolayısıyla yaşanan  yoğunluğun, tahsilat sistemlerinde teknik arızalar meydana getirdiği belirtildi.

Açıklamada, yaşanan arızanın vatandaşların mağduriyetine  yol açmaması  bakımından yapılandırmadan yararlananların ilk taksit ödemeleri ve peşin  ödemeleri ile cari dönem ödemelerinin son ödeme tarihinin 7 Eylül 2018 Cuma günü  saat 23.59'a kadar ertelendiği ifade edildi.

ETİKETLER

Sosyal Güvenlik KurumuSGKborç
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24