-SGK BİLGİLERİNE ŞİFRELİ ERİŞİM ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalıların çeşitli bilgilerine internetten TC Kimlik Numarası ile ulaşılmasına yönelik uygulamayı, ''Kişisel verilerin korunması'' amacıyla, e-devlet kapısı üzerinden kişisel şifrelerle ulaşılması şeklinde devam ettirecek. SGK Başkanı Emin Zararsız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin e-devlet uygulamalarına başlangıçta çok hızlı bir giriş yaptığını ve ciddi mesafeler aldığını, ancak uygulamaların istenilen hızda gitmediğini söyledi. E-devlet liginde yapılan sıralamalarda Türkiye'nin başlangıçta yüksek yerlerde yer aldığına işaret eden Zararsız, bu konuda bir duraksama dönemine girildiğini belirtti. E-devlet uygulamalarında neredeyse uygulamaların yarıya yakınının sosyal güvenlik kuruluşlarının yaptığı hizmetlerden oluştuğuna dikkati çeken Zararsız, kurum sayfasından çeşitli hizmetlere ulaşılmasına yönelik çalışmaların devri ve erişimin şifreli hale getirilmesi konusunda karar alırken, Türkiye'nin e-devlet uygulamalarına ciddi bir katkı yapmayı ve hiçbir zaman ihmal edilmemesi gereken kişisel verilerin gizliliğini ve korunmasını amaçladıklarını bildirdi. Kurumda herkese ait verileri bulunduğunu vurgulayan Zararsız, ''Kurumun görev alanına giren konulara ilişkin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan herkese ait veri var elimizde. Hatta yabancılara ait veriler var. Bu veriler kişisel veriler. Bunların korunması gerekiyor. Benim, bana ait verinin, benim bilgim dışında bir başka kişi tarafından veya bir başka kurum tarafından görülmesini veya görülebilme ihtimalini kabul etmem mümkün değil'' dedi. -''KİŞİLER GÜVENLİ KORUNAKLI HALE GETİRİLDİ''- Önceden herhangi bir kişinin TC Kimlik Numarası biliniyorsa SGK'nın internet sitesinde uygulamalar kullanılarak çeşitli kişisel verilere ulaşılabildiğini anımsatan Zararsız, şöyle konuştu: ''Bizim kurum olarak 300'den fazla uygulamamız var. 300'den fazla uygulamanın direk web ortamında ve başka kişiler tarafından şifre gerekmeksizin TC Kimlik Numarası ile girilip görülebilmesi doğru bir şey değildi. Bu işin ticaretini yapanlar da var. Ofislerinde TC kimlik numarası üzerinden girip sorgulama yapanlar da var. Kişisel verilerin korunması anlamında 12 Eylülde yapılan referandumla Anayasa'ya bu konuda özel bir hüküm de girdi ve daha da yüksek bir korumaya dayanak oluşturuldu. Uygulamadaki temel amacın, vatandaşların kişisel bilgilerinin başkaları tarafından görülebilir ve üzerinden para kazanılabilir olmaktan çıkarılması olduğunu vurgulayan Zararsız, şunları kaydetti: ''Kişi ancak kendi rızasıyla kendine ait bilgilerin başkaları tarafından görülmesine müsaade edebilmeli. Dolayısıyla bunun için de kullanıcı adı ve şifre söz konusu. Bundan sonra artık herhangi bir kişinin TC Kimlik Numarasını biliyorsanız direk bu numarayı girerek ona dair bilgileri göremeyeceksiniz. İlla onun hem kullanıcı adını hem de şifresini bilmek zorundasınız. Böylece kişiler kurumumuzdaki bütün bilgileri yönünden güvenli, korunaklı bir hale getirilmiştir. Olması gereken de budur. Ciddi bir devletin, ciddi bir kurumun vatandaşlarına ait bilgilerinin başkaları tarafından görülmesini engellemek en önemli sorumluğudur. Bu uygulamayla kurum olarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik.'' -UYGULAMA- SGK bilgilerine erişim konusundaki yeni uygulamayla www.sgk.gov.tr sitesinden sisteme erişime son verildi. Bu bilgilere artık www.turkiye.gov.tr (e-Devlet Kapısı) adresinden ulaşılacak. Sistemde kişisel bilgilerin sunulduğu hizmetler, verilerin güvenliği için, sisteme giriş yapıldıktan sonra görüntülenebiliyor. Sisteme giriş için ise e-devlet şifresine ihtiyaç bulunuyor. E-Devlet şifresini içeren zarf, PTT Merkez Müdürlüklerinden şahsen başvuru ile üzerinde TC kimlik numarası bulunan kimlik ibrazıyla temin edilebiliyor. Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 1 lira alınıyor. Şifrenin kaybedilmesi, unutulması gibi durumlarda PTT'den alınacak her şifre için ayrıca 10 lira ücret ödeniyor.