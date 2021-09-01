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İsmail Yılmaz, SGK başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu, yeni görevini açıkladı

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'ne atadığını açıkladı.

01 Eylül 2021 10:49

SGK Başkanı İsmail Yılmaz görevinden ayrıldığını duyurdu. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'ne atadığını açıkladı.

memurlar. net'te yer alan habere göre, Yılmaz'ın ayrılığı sosyal medya hesabın şu mesajla duyurdu:

"27 yıldır memuriyetten genel müdürlüğe, görev aldığım Kurumumda, Kurum Başkan Yardımcılığı ve Kurum Başkan Vekilliği görevim bakanlık özel kaleme çekilmem nedeni ile sona ermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a atadığı bu görevler için şükranlarımı sunuyorum."

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