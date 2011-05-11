-SGK BAŞKANINDAN ''4 MAAŞ TEPKİSİ'' ANKARA (A.A) - 11.05.2011 - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı (SGK) Emin Zararsız, 4 ayrı kurumdan maaş aldığı iddiasını yalanlayarak, ''SGK Başkanı olmak ve Eti Maden'in Hazine adına yönetim kurulu üyeliği dışında başka hiçbir yerden maaş, ücret ve benzeri adlar altında bir gelirim söz konusu değildir'' dedi. Zararsız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emekli-Bir-Sen Genel Başkanı İsrafil Odabaş'ın, kendisinin 4 ayrı kurumdan maaş aldığı yönündeki iddiasına tepki gösterdi. Birden fazla yerde görev yaptığını ifade eden Zararsız, asli görevinin SGK Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı olduğunu, 2008 yılından bu yana Eti Maden'de Hazine temsilcisi olarak yönetim kurulu üyeliği yaptığını, hükümet kontenjanından YÖK Üyeliğini yürüttüğünü söyledi. YÖK'ten tek kuruş para almadığını vurgulayan Zararsız, ayrıca dördüncü yer olarak ifade edilen TRT ile bütün çalışma hayatı boyunca bir maaş ilişkisini doğuracak diyaloğu olmadığını belirtti. Bu açıklamanın maksadını anlamakta zorlandığını dile getiren Zararsız, emeklilerin birleşerek meydana getirdiği bir sendikanın genel başkanının, açıklamalarında daha düzeyli ve dikkatli olma sorumluluğu bulunduğunu kaydetti. Her zaman emeklilerin yanında yer aldıklarını vurgulayan Zararsız, şöyle konuştu: ''Emeklilerin ücret artışlarında kanunun öngördüğü artışların daha üzerinde artış yapılmasına vesilelerde bulunduk. Buna dair, son 2 yıl içerisinde yapılan artışlarda kanunda öngörülenin çok daha üzerinde artışlar yapılmıştır. Ayrıca İsrafil Bey, çok sık bir şekilde banka promosyonlarını gündeme getirmekte. Onun iddiasına göre, ben bankalarla yeteri kadar güçlü bir görüşme yapmadığım için bu promosyonu alamadığımız ifade edilmektedir. Benim bankaların genel müdürleriyle yaptığım görüşmelere buradaki çalışanlarımızın tamamı tanıktır. Onlara ifade ettiğim sözler kayıtlarımızda yer almaktadır. Dolayısıyla İsrafil Bey'in hem olmayan bir şeyi gündeme getirmesinden hem olanca gücümle gayret sarf etmeme rağmen bankaların yaklaşmamasından dolayı uzlaşı sağlayabilecek bir orta yola bile gelmemelerinden dolayı elde edilemeyen bir şeyin tek sorumlusu olarak benim gösterilmemi anlayabilmem mümkün değil. Ayrıca İsrafil Bey'in bu açıklamalarının arkasında başka maksatlar olabileceğini düşünmeye başladım. Çünkü bunu döndüre döndüre sık bir şekilde açıklamada bulunuyor. Maksadının ne olduğunu da bilemiyorum. SGK Başkanı olmak ve Eti Maden'in Hazine adına Yönetim Kurulu Üyeliği dışında başka hiçbir yerden maaş, ücret ve benzeri adlar altında bir gelirim söz konusu değildir.''