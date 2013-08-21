SGK Başkanı: Başbakan'ın belirttiği 3 çocuk asgari, 5 çocuk yapılmalı

Sosyal Güvenlik Kurumunun ilk kadın Başkanı Yadigar Gökalp İlhan, 2036’dan sonra sosyal güvenlik sisteminin zora girmemesi için doğurganlığın önemli olduğunu belirterek “5 çocuk. Gerçekleri bilelim, bize ne lazım onu da bilelim. Başbakanımızın belirttiği 3 çocuk asgari. Bizim önümüzdeki yıllarda çalışacak genç nüfusa ihtiyacımız var ve o yıllara da çok kalmadı” dedi.

Radikal gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, özel sektörde bir doktorun günlük yapabileceği göz muayenesi sayısı 60’tan 40’a indirilmiş, bu da tartışmalara neden olmuştu. İlhan, düzenlemenin kapsamlı bir çalışmanın sonucu olduğunu söyledi. Ellerindeki veriler doğrultusunda böyle bir karar aldıklarını söyleyen İlhan, “Bu süreklilik arz eden bir durum olarak da değil. 6 aylık bir dönem için bir bakalım dedik, sonrasında yeniden kontrol edelim. Çünkü burada bir sıkıntı var” diye konuştu. Bu düzenlemeyi yaparken ameliyatlara ayrılan ücreti ise arttırdıklarını belirten İlhan, “Rakam 450 TL idi, sanırım onu 575 TL’ye çıkardık” dedi.

Özel sağlık kurumlarının 7 yılı aşkın bir süredir aynı ücretlerle çalıştıklarını belirterek kendilerine geldiğini kaydeden İlhan, “Ama tabii sektörün sürdürülebilirliği kadar, SGK’nın sürdürülebilirliği de önemli. Çünkü şu anda herkes ödemelerini zamanında alıyor, çok geniş bir teminat paketi var” dedi. SGK olarak ödeme yaptıkları tüm branşlarla ilgili çalışma başlattıklarını kaydeden Gökalp, “Bir branşı ele alıyoruz, mümkün olduğunca çok temsilciyi de çağırıp çalışmaya başlıyoruz. Bu konuda da tam bir işbirliği içindeyiz Yıl sonuna kadar bunu tamamlayacağız. Nasıl bir tablo çıkacak, bunu o zaman göreceğiz” diye konuştu. İlhan, “Bu yolla teminat paketini de gözden geçirmiş olmuyor musunuz” sorusuna da, “Teminat paketini gözden geçirmeyi tek taraflı algılamayın. Daralttıklarımız kadar, genişleyen kalemler de olabilir” dedi.

Trend bir veya iki çocuk ama

Sosyal güvenlik sisteminin geleceği anlamında şu anda gidişatın iyi olduğunu; sağlık harcamalarının kontrol altında olduğunu, prim gelirlerinin de arttığını söyleyen Gökalp, “Ama çocuk sayısı önemli. Bu neden yanlış anlaşılıyor bilmiyorum ama 2036’lara kadar yaptığımız reform ve diğer etkilerle gerçekten iyi. Sonrasında doğurganlık hızı giderek azaldığı için biz yeniden emeklilik sisteminin sürdürülmesinde ülke olarak problemlerle karşılaşacağız. Başbakanımızın dediği üç, asgari üç” dedi. “Sosyal güvenlik sistemi için doğurganlık oranının ne olması gerekiyor” sorusuna da yanıt veren Gökalp, “5 çocuk. Gerçekleri bilelim, bize ne lazım onu bilelim de. Elbette ekonomik koşullar önemli. Elbette bu çocukların iyi bir eğitim görmüş olması gerekecek. Ama bir de şu var, durumu iyi olduğu halde çocuk yapmayanlar var” diye konuştu.

Avuç içinde erteleme yok

Hastanelere 1 Eylül itibariyle kurulması gereken avuç içi tanıma sistemi konusunda İlhan, şu anda sistemin kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Avuç içinin yanı sıra parmak damar izi uygulamasına da olanak tanındığını belirten İlhan, “Kurulumlarını gerçekleştirsin diye süreyi uzattık. Şu anda başka bir erteleme de söz konusu değil” diye konuştu.

Kanser ilacında sıkıntı yok

Dönem dönem kanser ilaçlarının bulunamamasıyla ilgili bilgi veren İlhan, “O konuda 3 ilaçta sıkıntı vardı. Firmalar ıskonto oranları nedeniyle ilaçları piyasaya sürmüyordu. İlaçlar, TEB üzerinen yurtdışından getirilebiliyor. Ayrıca ıskonto konusunda da bir düzenleme yaptık. Benim bildiğim şu anda piyasada bir ilaç sıkıntısı yok” dedi.