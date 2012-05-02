SGK Başkanı Acar: Müdürüm işe alımlarda ayrımcılık yapıyordu, görevden aldım

Ayrımcılık iddiası SGK'nın Yüksek İstişare Kurulu toplantısını karıştırdı. Kurumun son YİK toplantısında söz alan Kamu Sen'e bağlı Türk Büro Sen Başkanı Fahrettin Yokuş; SGK yönetimine ağır suçlamalar yöneltti.

Ali Ekber Ertürk'ün Akşam gazetesinde yayımlanan haberine göre Yokuş, 'Liyakat ayaklar altına alındı. Burada bir İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı vardı. İl müdürüm teklif ediyor, 'Ahmet'i Mehmet'i ata' diye. Önce sendikasına, siyasi görüşüne, mezhebine, alnının secdeye gelip gelmediğine bakıyorlar. Böyle bir kurum olur mu?'diye tepkisini gösterdi.

'Görevden aldım'

Yokuş'un bu iddialarını, Çalışma Bakanı Faruk Çelik 26 Ekim 2011'de atadığı SGK Başkanı Fatih Acar yanıtladı. Ayrımcılıkla suçlanan İK Başkanı Salim Kahramanoğlu'nu görevden aldığını belirten Acar şöyle konuştu: 'Atama yaparken 'sendika kökeni şudur' diye atama yaptığımı ispat edin, Kurum Başkanlığı'nı bırakıyorum. Yaptığım atamaların tümü il müdürlükleriyle görüşülerek, danışılarak yapılmıştır. İK Daire Başkanı'nı, böyle bir ayrımcılık yaptığı için görevinden aldım.' Acar, görevden aldığı Daire Başkanı'nın 'hangi ayrımcılıkları yaptığı' konusunda ise ayrıntı vermedi. Acar'ın bu sözleri üzerine salondan 'Hala devam ediyor' sesleri yükselince Acar, 'Devam etmiyor. Ben atamaları objektif, adil kurallara göre yapıyorum' diye karşılık verdi.

Zihniyet sürüyor

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, SGK Başkanı Acar'ın 'ayrımcılık yaptığı için görevden aldık' dediği İK eski Daire Başkanı Kahramanoğlu hakkında hazırladıkları rapora rağmen uzun süre görevini sürdürdüğünü savundu. Yokuş, 'Atamaların neredeyse tamamına yakını Memur Sen'e bağlı olan sendika. Hepsinin belgesi bizde mevcut. Aynı zihniyet devam ediyor' dedi.

Kahramanoğlu: Ayrımcılık yapmam

Personel arasında ayrımcılık yaptığı iddialarına hedef olan ve görevden alınan eski İK Daire Başkanı Salim Kahramanoğlu 'devlet memuru' olduğu gerekçesiyle beyanet veremeyeceğini belirterek, 'Ancak şu kadarını söyleyebilirim; benim bu tartışmadan haberim var ve konuyla ilgili yasal süreci başlattım. Benim yetkimde olan düşük düzeyli atamalarda objektif kriterlerle hareket ettim. Daha üst düzey görevler içinse ben sadece teklifte bulunurum, onları atama yetkim yok. Kaldı ki ben, mezhepsel ya da başka türlü ayrımcılık yapmam' diye konuştu. Şu anda kurumda 'uzman' olarak görev yapmaya devam eden Kahramanoğlu, Kurum'un eski Başkanı Emin Zararsız'la yeni Başkanı Fatih Acar'ın da ayrımcılık yaptığına inanmadığını sözlerine ekledi.