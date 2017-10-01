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SGK bahçesindeki piknik tüpü paniğe yol açtı

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü bahçesine bırakılan piknik tüpü bomba paniği yaşattı

01 Ekim 2017 22:56

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü bahçesine bırakılan piknik tüpü bomba paniği yaşattı. Bomba imha uzmanları, piknik tüpünü incelemek üzere emniyete götürdü.
Olay akşam saatlerinde Sarıgüllük Mahallesi\'nde meydana geldi. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı\'nda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü\'nün bahçesinde piknik tüpü görenler, şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kurum çevresindeki güvenlik önlemi aldı. Yayalar güvenlik şeridinin arkasına alınırken, park halindeki otomobiller de kaldırttı. Polislerin çağırdığı bomba imha uzmanı, tehlike oluşturmadığını belirlediği piknik tüpünü incelemek üzere emniyete götürdü.

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