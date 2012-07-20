SGK, asgari ücretli teknik direktör ve futbolcuları yakaladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında çeşitli adımlar atıyor. Futbol kulüplerini masaya yatıran SGK, bazı futbolcu ve teknik direktörlerin sigorta primlerinin asgari ücretten yatırıldığını tespit etti. Kulüpleri uyaran kurum, 38 milyon TL ilave gelir sağladı.

Zaman'ın haberine göre, SGK Başkanı Fatih Acar, "Transfer sezonunda aldıkları rakamları görüyoruz ama asgari ücretli gösterilen futbolcular ve antrenörlerle karşılaştık. Eksik beyanda bulunanları tespit edip uyardık. Üst sınır olan 6,5 katını beyan etmelerini istedik ve bunun sonucunda 38 milyon liralık bir ilave kazancımız oldu'' dedi.

Ekonomi gazetecileriyle sohbet toplantısında bir araya gelen Fatih Acar, 2008 yılında hayata geçirilen sosyal güvenlik reformu sonrasında 1 milyon 142 bin 467 kişinin kayıt altına alındığını anlattı. Kayıt dışı istihdamın mart itibarıyla yüzde 37,5'e indiğini söyledi. Meslek grupları için meslek kodları geliştirerek ücret yönünden kayıt dışılığın önüne geçileceğini dile getiren Acar, "81 ilde odalar genelinde insanlara durumu anlattık. Kayıt dışı konusunda tavizimiz yok. Baş aşçı ile aşçı arasında fark olacak. Önümüzdeki dönemde ucu açık bir ifade bırakmak istemiyoruz. Gidip ceza keselim demiyoruz ama bu tabloyu düzeltin diyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Bazı hastanelerin olmayan hastaya reçete yazdığını ve hizmet vermiş gibi gösterdiğini ifade eden SGK Başkanı Acar, 'avuç içi damar izi kimlik doğrulama' yöntemiyle bu suistimallerin önüne geçileceğini anlattı. Şu an Konya'da pilot uygulaması yapılan sistemi 2012 sonuna kadar yaygınlaştırmak istediklerini kaydeden Acar, "Normal ölçülerin çok üzerinde reçete yazan doktorlara gerekirse suç duyurusunda bulunacağız.'' diye konuştu.

Sağlık giderlerine de dikkati çeken Acar, tedavi giderlerinin 2011'in ilk yarısına göre bu yıl yüzde 38,47 daha yüksek olduğunu ve devlet hastanesi ödemesinin de bu yıl yüzde 58,12 arttığını bildirdi. Toplumda var olan bazı algıları kırmak istediklerini dile getiren Acar, "Gereksiz yere kan tahlilleri, MR çekimleri yapılmasının ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorsunuz, geçtiğimiz ay dizi yapımcılarıyla da buluştuk. Onlar söz verdi bize. Önümüzdeki sezon bir MR çektirmenin, gereksiz yere fazladan ilaç kullanımının ne kadar zararlı olduğunu anlatacaklar dizilerinde. Halkımızı bilinçlendirmemiz gerekli." dedi.

Fatih Acar, 2008 yılında yapılan Sosyal Güvenlik Reformu'yla birlikte norm standart birliğini sağlama yolunda çok ciddi mesafelerin kat edildiğini, bürokrasinin hantallığını kırarak daha etkin hizmet sunumunun gerçekleştirilmesine çalışıldığını söyledi. Acar, toplamda 388 tane Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü biriminin açıldığını, hedeflerinin ise 550 sayısına ulaşmak olduğunu ifade etti. Acar, toplantıda 25 yıllık bürokrasi hayatından derlediği anıları kitaplaştırdığını da duyururken, bu kitaba ilişkin bilgiler verdi.

Bürokrasinin insan odaklı olmasının önemine vurgu yapan Acar, Türkiye'deki bürokratlara yol göstermesini istediği bir eser kaleme aldığını sözlerine ekledi.