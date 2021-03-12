SGK, Anayasa Mahkemesi'nin 65 yaş üstü vatandaşlar için aldığı kararı tanımadı!

SGK, Anayasa Mahkemesi'nin 65 yaş üstü vatandaşların SGK'dan yaşlılık aylığı alabilmesi için işten ayrılma şartının kaldırılmasına yönelik karara ilişkin genelgesinde, 65 yaş üstü vatandaşların yaşlılık aylığı alabilmesi için işten ayrılma şartının devam ettiğini duyurdu.



İşte SGK'nın, Anayasa Mahkemesi'nin ilgili kararı üzerine yayımladığı o genelge: "506 sayılı kanunun ilgili maddesinde yer alan, "Bu maddede belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttı" hükmü geçerli olup bu bent ile ilgili herhangi bir iptal kararı verilmemiştir.

Öte yandan, 5510 sayılı Kanun'un 106'nci maddesi ile 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 142 ve 143'üncü, ek 36'nci, geçici 20'nci, geçici 81'inci ve geçici 87'nci maddeleri hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca, 5510 sayılı Kanun'un geçici maddeleri ile de 506 sayılı Kanun'un mülga 62'nci maddesine herhangi bir atıf yapılmamıştır."

İşten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunma şartı

Yine, 5510 sayılı Kanun'un 28'inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için, sigortalının çalıştığı isten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunması gerekmektedir.

Buna göre, Anayasa Mahkemesince iptal edilen söz konusu ibarenin yer aldığı maddenin, 5510 sayılı Kanun'un 106'nci maddesi ile yürürlükten kalkması ve 5510 sayılı Kanun'un yürürlük tarihinden sonra yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalıların, anılan Kanun'un "Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları" başlıklı 28'inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına tabi olmaları nedeniyle bu kapsamdakilerin yaşlılık aylıklarından yararlanabilmeleri için çalıştıkları işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunma şartı aranmaktadır."

Ayrıca, "Tahsis talebinde bulundukları tarihte işten ayrılma koşulunun gerçekleşmediği sonradan tespit edilenlere yersiz ödenen aylıklar borç çıkarılmakta ancak, sigortalıların işten ayrıldıkları tarihe kadar geçen hizmetleri dikkate alınarak aylıkları yeniden hesaplanmakta ve işten ayrılma koşulunun yerine geldiği tarihi takip eden ay başından itibaren talep şartı aranmaksızın aylıkları yeniden başlatılacağı" belirtilmektedir.

Anayasa Mahkemesi ne karar vermişti?

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay’ın başvurusu üzerine, vatandaşların yaşlılık aylığı alabilmesi için işten ayrılmasını zorunlu kılan yasa hükümlerini oy birliği ile iptal etmişti.

TIKLAYIN | Anayasa Mahkemesi'nden "yaşlılık aylığı" kararı: İşten ayrılmak gerekmez

Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar