SGK, alacaklarına karşılık 305 bin gayrimenkulu haczetti, sadece 1328'ini satabildi

Alacakları için son beş yılda toplam 305 bin gayrimenkulü haczeden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 68 milyar liralık alacağı için harekete geçti.

Sözcü’nün İsmail Şahin’in haberine göre, Sayıştay'ın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2019 Yılı Denetim Raporu, 2015-2019 yılları arasında kurumun alacakları için 68 milyar 985 milyon lira büyüklüğü sahip toplam 5 milyon 974 bin dosyayı icraya intikal ettirdiğini ortaya koydu.

İcra yoluyla tahsil edilen alacak miktarı 21.7 milyar lira olurken tahsilat oranı ise yüzde 31.48’de kaldı.

Öte yandan otomatik icra programının başlatılmasıyla SGK'nın icra başlattığı dosya sayısında 2018 yılına göre 2019 yılında 6 kart artış görüldü.

Gayrimenkullerin 1328'i satılabildi

2015-2019 yılları arasında 521 bin 251 adet menkulü, 305 bin 239 adet gayrimenkulü haczeden SGK, menkullerin 10 bin 886 adedini, gayrimenkullerin ise sadece bin 328 tanesini satabildi. 2015-2019 yılları arasında icra yoluyla satışı yapılan menkul ve gayrimenkullerden 297 milyon lira gelir elde edilirken, bu tutarın icra alacağına oranı sadece binde 43 olarak gerçekleşti.

Seçici davranılmalı

Sayıştay, yüksek miktardaki kurum alacakları için yasal ve idari tedbir alınması gerektiğini vurguladı. İcra memuru sayısının yetersiz olduğu ve bir memurun takip ettiği dosya sayısının 5 bin 320’ye ulaştığını işaret eden Sayıştay denetçileri, açılan dosyaların uzun süre kapatılamadığına dikkat çekti.

SGK 2012 yılından bu yana prim borcuna karşılık, satılmak amacıyla kişi ve kuruluşlara ait taşınmazları alıyor. Ekim 2019 itibariyle bu kapsamda 855 milyon lira değerinde toplam 840 gayrimenkul SGK’nın uhdesine geçti. Yapılan denetimlerde 2018 yılından bu yana söz konusu taşınmazların yapılmadığı belirlenirken, bugüne kadar sadece yüzde 4.4’ünün nakde dönüştürüldüğü tespit edildi. Bu yöntemle prim alacaklarının tahsil edilmesinin SGK açısından etkin ve verimli olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Sayıştay, prim borçlarına karşılık alınan gayrimenkullerde seçici davranılmasını önerdi.