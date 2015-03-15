SGK, 550 bin işverene tebligat yapmadan para cezası uygulayacak!

SGK tarafından 1 Ekim 2008 de primlerinin hesaplanma yönteminde yapılan değişiklik dayanak gösterilerek ve kurum tarafından yapılan hesaplamayla, içinde SGK ile anlaşmalı üç eczacıdan birinin de (Yaklaşık 6 bin 800 eczacı) bulunduğu, 550 bin Bağ-Kur sigortalısı işverene eksik prim yatırdıkları gerekçesiyle tebligat yapılmaksızın para cezaları uygulanacak.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan konuyla ilgili şunları söyledi:

550 bin kişi etkilenecek

"Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yaptığı geriye dönük inceleme sonrasında 2013 yılı için yanında çalışan SSK’lı işçinin gelirinden daha az gelir beyan ettiği iddiasıyla Bağ-Kur primi yatıran herkese Bağ-Kur üyebi işverene prim farkı ve gecikme zammı çıkarıldı. Bugün itibariyle geriye dönük olarak borç çıkarılan Bağ-Kur üyesi sayısının 550 bin olduğu tespit edildi.

2008’de de 5510 sayılı kanuna ilave edilen maddeler nedeniyle bu sorun yaşanıyor. Herhangi bir kasıt olmaksızın bilgimiz dışındaki bir hesaplama değişikliği yüzünden ortaya çıkan bu borçlar bize tebliğ edilmeden ve bilgi verilmeden kesiliyor ve çıkan bu borç miktarı 2013 yılına ait olup, geriye dönük olarak 2008 yılına kadar borç hesaplanma işlemleri kurumca devam edeceği bildiriliyor.

Kesintiler 30 bin lirayı bulacak

SGK ile yaptığımız sözleşmeye dayanılarak da bu para cezaları, eczacıların fatura bedellerinden doğrudan kesiliyor. Bu kesintiler eczanelerimiz başına 3 bin lira ile 30 bin lira arasında değişiyor. Yarın (16 Mart Pazartesi) eczacılara tam bir kara pazartesi yaşatacaklar. Böyle bir borçtan haberi olmayan ve kesintiyle karşılaşan meslektaşlarımız depolara verdikleri çekleri ödeyemeyerek yasal ve mali açıdan çıkmaza girecekler. Bu cezaların uygulanmasında hesaplamalar çok daha önce yapılmış olmasına rağmen Şubat 2015 sonunda torba yasanın getirdiği imkan olan yapılandırmanın da bitmesinin beklenmiş olması hakkaniyet ilkelerine aykırı. Binlerce eczacı mali açıdan zor durumda olmasına rağmen zaten primini düzenli ödüyor. Bu şekilde bir uygulama yapılarak eczacılar batırılmak mı isteniyor? Anlamakta güçlük çekiyoruz.

Ameliyat olamayacaklar çıkacak

Bu düzenleme yüzünden sadece eczacılar mağdur olmayacak, emekli olmak için başvuran Bağ-Kur’lu vatandaş da mağdur olacak, uygulamadan bilgisi olmayan işveren borçlu oldukları için kendileri ve aileleri sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak, ameliyat olamayacak ve hayati kronik hastalıklara sahip birçok hasta ilaçsız kalacaktır. Bu durumun yaratacağı toplumsal kaos mutlaka dikkate alınmalı. 2008 yılında yürürlüğe giren yasal düzenleme herkesi bağladığından, yanlış yorum ve uygulamalarla 550 bin Bağ-Kur sigortalısı ve çok büyük sayıda eczacıyı mağdur ediyor. TEİS olarak yetkililerin söz konusu yasal düzenlemeden kaynaklı sorunu gidermesi için gereğini bir an önce yapmasını istiyoruz."