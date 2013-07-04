SGK 55 milyar TL'lik sosyal güvenlik açığını ortaya çıkardı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), uzun zamandır mercek altın aldığı sahte işyerleri ve sahte sigortalılara yönelik ön araştırmanın tamamlandığını açıkladı. Türkiye'de yaklaşık 15 bin sahte iş yeri ve 100 bin sahte sigortalının yakın takibe alındığı belirtildi. SGK denetiminde bir jandarma alay komutanının eşinin de sahte sigortalı olduğu ortaya çıktı.

SGK'nın araştırmasında en çok Manisa'da, tekstil sektörü ve büro işyerlerinden oluşan gayri faal işyerlerinin sayısında ciddi bir artış olduğu bilgisi yer aldı.

Taraf gazetesinin haberine göre, Türkiye çapında yaklaşık 15 bin sahte işyeri ve 100 bin sahte sigortalı SGK’nın yakın takibinde.

Sahte sigortalıların herhangi bir işyerinde çalışmadıkları, kendilerinin bildirildiği işyerlerinin adını ve adresini dahi bilmedikleri, sahte işyerlerinde sahte belgelerle çalışıyor gibi kayıtlarının tutulduğu ve primlerinin düzenli olarak ödendiği denetim elemanlarınca belirlendi.

Tesbit edilen kişilerin, çalışmadıkları halde emeklilik hakkı kazanmak ve genel sağlık sigortasından yararlanmak için sahte sigortalılık yoluna başvurduklarını belirttikleri ortaya çıktı.

Gerek sahte işyerlerinden bildirilen gerekse faal işyerlerinden bildirilen sahte sigortalıların sağlık hizmetlerinden yararlanmak ve geçici iş göremezlik ödeneği almak suretiyle devlete verdikleri zararı katladıkları tespit edildi.

Komutanın eşi sahte sigortalı çıktı

Araştırmalar neticesinde ortaya çıkan isimlerden bazıları uzmanları da şaşırttı. Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bulunan 6. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Semih Okyar’ın eşi Ayşe Okyar’ın isminin de sahte sigortalılar arasında geçmesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre Semih Okyar, Kırkağaç’ta görev yaptığı dönemde, Soma’da bulunan ve Jandarma’nın Asayiş Vakfı’nın ihalelerini de aldığı belirtilen bir firmada eşini sahte sigortalı yaptı. Şeref Kavruk’a ait iş yerinin muhasebe bölümünde çalışıyor gözükmesine rağmen, “lise mezunu olduğu ve bu alanda bir deneyiminin olmadığı, çalışıyor gözüktüğü dönem içerisinde bu iş yerine gitmediği fakat primlerinin firma tarafından düzenli yatırıldığı” tesbit edilen Ayşe Okyar hakkında işlem başlatıldı.

Ayşe Okyar’ın en son çalıştığı iş yerinden 1988’de çıkması ve eşinin Kırkağaç’ta görev yapmaya başlamasının hemen sonrasına kadar, 2011 yılına kadar, çalışmamış olması da dikkat çekti.

Aylık 200 TL'lik haksız kazanç

Ayrıca, eşinin çalışıyor gözükmeye başlaması ile birlikte Albay Semih Okyar’ın maaşından kesilmesi gereken Aile Yardımı ve Asgari Geçim İndirimini almaya devam ederek, devleti zarara uğrattığı da ortaya çıktı.

Albay’ın, eşinin sigortalı olduğunu bildirmesi gerekirken iki yıl boyunca bunu gizleyerek, çalıştığı kuruma bildirmediği belirtildi. İki yıl boyunca aylık yaklaşık 200 TL’lik haksız kazancın ortaya çıkması ile birlikte, bu paranın Semih Okyar’dan yasal faizi ile birlikte tahsil edilmesi bekleniyor.

Yolsuzluk iddialarına sahte sigortalar eklendi

2006 yılında Kırkağaç Eğitim Alay Komutanlığı’nda yapılan komando muayeneleri esnasında da skandal yaşandığı ortaya çıkmıştı. Özel bir şirketin binlerce komando adayına yaptığı kan testlerinin aynı çıktığı belirlenmiş, konuya ilişkin yolsuzluk iddiaları basına yansımıştı. Altı yıl sonra bu kez aynı yer sahte sigorta ile tekrar gündemde.

İncelemeler yıl sonuna kadar sürecek

Sahte sigortalıların tamamen çalışan vatandaşların kendi prim katkılarından oluşan sosyal güvenlik sistemine büyük bir yük oluşturduğunu dile getiren uzmanlar, yaklaşık 55 milyar TL’yi bulan sosyal güvenlik açığının ülke ekonomisi için ciddi bir sorun oluşturduğunu ve SGK’nın özellikle yasal düzenlemelerle sahte sigortalı göstermeye yönelik cezaları daha da ağırlaştırılması gerektiğini ifade ediyor. Denetim elemanları, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında sahte sigortalara yönelik incelemelerin 2013 yılının sonuna kadar bitirerek adli mercilere intikal ettirmeyi planlıyor.