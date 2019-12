-SGK 50 UZMAN YARDIMCISI ALACAK ANKARA (A.A) - 28.03.2011 - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 50 sosyal güvenlik uzman yardımcısı, Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı 6 müfettiş yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 3 AB uzman yardımcısı, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü de 10 sözleşmeli personel alacak. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, sosyal güvenlik uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, merkez teşkilatına sınavla, 50 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alımında bulunacak. 26 Mart Cumartesi günkü Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre sınav, Ankara'da yapılacak olup, tarihi ve sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ''www.sgk.gov.tr'' adresinde ilan edilecek. Adaylar başvurularını 1-15 Nisan 2011 tarihleri arasında saat 17.30'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına (Ziya Bey Caddesi No: 6 Balgat/Ankara) yapacaklar. Adaylarda, KPSS yabancı dil bölümünden soru sayısının en az yüzde 60'ını doğru cevaplamış olmak veya KPDS'den en az (C) düzeyinde başarılı olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmaları şartı aranacak. -ENERJİ'YE 3 UZMAN- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı için 3 AB uzman yardımcısı alacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bugünkü Resmi Gazete'de yer alan duyurusuna göre, yabancı dilden sözlü sınav ile 3 Avrupa Birliği uzman yardımcısı alınacak. Sözlü sınav 10 Mayıs 2011 tarihinde saat 10.00'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında gerçekleştirilecek. Sınava üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, mütercim-tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce), karşılaştırmalı edebiyat (İngilizce), Dilbilim (İngilizce), İngiliz Dilbilimi, İngiliz Filolojisi bölümleri ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim lisans programlarının birinden mezun olanlar katılabilecek. Son müracaat tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSSP108 puan türünden en az 80 puan almış olmakta adaylarda aranacak şartlar arasında yer almakta. Ayrıca adaylarda İngilizce dilini Avrupa Birliği ile ilgili görevin gerektirdiği ilişkileri yürütecek düzeyde bilmeleri de istenecek. -EGO 6 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK- Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı sınavla 6 müfettiş yardımcısı alacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan duyuruya göre, genel idari hizmetler sınıfı için 7'inci dereceden 1, 8'inci dereceden de 5 müfettiş yardımcısı alınacak. Yazılı sınav 30 Nisan 2011 tarihinde EGO Genel Müdürlüğünde (Hipodrom Caddesi No: 5 Yenimahalle/Ankara) saat 09.30 ile 13.30 saatlerinde arasında yapılacak. Sınava ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) Grubunda, (KPSSP 65) bölümünden 70 ve daha yukarı puan almış olanlar katılabilecek. Ayrıca adaylarda üniversitelerin hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve idari bilimler fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmaları şartı da aranacak. Başvurular ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, mesai saati bitimine kadar, EGO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı (Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok Yenimahalle/Ankara) adresine şahsen yapılacak. -10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL- Öte yandan Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca 10 sözleşmeli personel alacak. Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bugünkü bazı gazetelerde yer alan duyurusuna göre, 2010 KPSSP3-KPSSP93-KPSSP94 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle mülakat ile Almanca, Rusça, ve Fransızca dillerden 3 mütercim-tercüman, Çince İspanyolca, İtalyanca ve Danimarka'ca (Danish Dili) dillerinden 4 tercüman, 1 sistem programcısı, 1 çözümleyici, ve 1 dizgi operatörü olmak üzere toplam 10 sözleşmeli personel alınacak. -TRABZON BELEDİYESİ SINAVLA 40 İTFAİYE ERİ ALACAK- Trabzon Belediyesi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre toplam 40 itfaiye eri alacak. Trabzon Belediyesinin bugünkü bazı gazetelerde yer alan duyurusuna göre, KPSSP93, KPSSP94 ve KPSSP3 sınavına girmiş ve en az 60-65 taban puan almış adaylar sınava katılabilecek.