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Ekonomi

SGK 200 Sosyal Güvenlik Denetmen yardımcısı alacak ANKARA (A.A)

02 Şubat 2012 11:34

-SGK 200 Sosyal Güvenlik Denetmen yardımcısı alacak ANKARA (A.A) - 02.02.2012 - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 200 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alacak. Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı giriş sınavı duyurusu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Sosyal Güvenlik Denetmeni olarak yetiştirilmek üzere, kurum taşra teşkilatına 200 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacak. Adaylar, istenilen belgelerle birlikte 13-24 Şubat tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına elden veya posta yolu ile başvuru yapacak. Sınav, adayların bilgi düzeyi ve bir konuyu kavrayıp özetleme ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati temsil kabiliyeti davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle sözlü olarak yapılacak. Sınav 16-21 Nisan tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olup, sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav tarihleri 5-9 Mart tarihleri arasında ''www.sgk.gov.tr'' internet adresinde ilan edilecek. Komisyon tarafından değerlendirilecek sınavda, başarılı sayılmak için Komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şartı aranacak. Sınav sonucu belirlenen başarı listesi www.sgk.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

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