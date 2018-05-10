SGK 18 kanser ilacını ödeme listesine aldı

Akciğer kanseri tedavisinde kullanılan 18 ilaç ödeme listesinde. SGK 18 kanser ilacını geri ödeme listesine dahil etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği'ni değiştirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, akciğer kanseri, Multipl Skleroz, ankilozan spondolit ve uyku apnesi gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, ödeme listesine alındı.

Geri ödemeye alınan ilaçların bazıları ve kullanım alanları şöyle:

Verxant: Aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit (cilt ve eklem romatizmal hastalıkları)

Xalkori: Akciğer kanseri

Tagrisso: Akciğer kanseri

Alecensa: Akciğer kanseri

Zykadia: Akciğer kanseri

Iressa: Akciğer kanseri

Soliris: Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS) (kan hücreleri ve böbrek hücreleri hasarı hastalığı) ve Paroksimal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) kan hücrelerinin parçalarak idrarla atılması

Ocrevus: Multipl Skleroz (beyin ve omurilikte beyaz leke hastalığı)

Nuvigil: Narkolepsi (gündüz aşırı uyku hali) ve obstrüktif uyku apnesi (gece nefes durması hali)

Dopadex: Parkinson hastalığı