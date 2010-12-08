-SGK 145 PERSONEL ALACAK ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı, taşra teşkilatına bağlı 17 adet sosyal güvenlik il müdürlüğü ile il müdürlüklerine bağlı merkez müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince toplam 145 adet sözleşmeli büro personeli alacak. SGK Başkanlığının gazetelerde yer alan duyurusuna göre, taşra teşkilatına bağlı 17 adet sosyal güvenlik İl müdürlüğü ile il müdürlüklerine bağlı merkez müdürlüklerinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince kurumun internet sitesinden (www.sgk.gov.tr) başvuru yapılmak suretiyle, ÖSYM veri tabanında kayıtlı bulunan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınarak toplam 145 adet sözleşmeli büro personeli alınacak. Adaylarda üniversitelerin aktüarya/aktüerya, aktüerya bilimleri, bankacılık, bankacılık finans, bankacılık ve sigortacılık, sigortacılık ve risk yönetimi, sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve finansman, hukuk, istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği, küresel ve uluslararası ilişkiler, küresel siyaset ve uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, ekonomi, iktisat, işletme, işletmecilik, işletme-ekonomi, işletme-iktisat, iş idaresi, iş idaresi ve iktisat, maliye, maliye-muhasebe, muhasebe, muhasebe bilgi sistemleri, muhasebe-finansman, muhasebe ve finansal yönetim/muhasebe ve finans yönetimi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, büro yönetimi ve sekreterlik lisans programından mezun olmaları şartı aranacak. (Üniversitelerin birden fazla lisans programından mezun olanlar için, 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girerken tercih ettikleri ÖSYM veri tabanında kayıtlı lisans programı esas alınacak olup, diğer lisans programları değerlendirmeye alınmayacak) Başvurular ilan tarihinden itibaren, 15 gün içerisinde internet yoluyla kuruma yapılacak. Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, kuruma elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular ise kabul edilmeyecek. Bu arada halen kurumda, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi statüsünde sözleşmeli büro personeli olarak çalışanların başvuruları kabul edilmeyecek. -BOŞ POZİSYONLAR VE YERLERİ- Alınacak olan 145 sözleşmeli büro personelinin iller göre dağılımı şöyle: ''Afyonkarahisar (1), Ağrı (1), Antalya (2), Bingöl (1), Bitlis (2), Bursa (5), Denizli (1), Hakkari (4), İstanbul (119), İzmir (1), Kocaeli (1), Manisa (1), Muğla (2), Samsun (1), Şanlıurfa (1), Uşak (1), Yozgat (1)'' Pozisyon sayısı içerisinde yer alan adaylar, tercih ve atama işlemleri için Ankara'da kurumun İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına davet edilecek. -SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLE EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PERSONEL ALACAK- Bu arada Süleyman Demirel Üniversitesi ile Ege Üniversitesi Hastanesi sözleşmeli personel alacak. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü, hukuk müşavirliğinde çalıştırılmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle avukat (sözleşmeli personel) alımında bulunacak. Alıma ilişkin ilan metni üniversitenin web sayfasından (www.sdu.edu.tr) temin edilebilecek. Başvuracak adaylar ilanda istenen belgelerle birlikte, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat edecek. Adaylarda aranacak şartlar şunlar: ''Hukuk fakültesi mezunu olmak, En az beş 5 yıl vergi mükellefi olarak serbest avukatlık deneyimine sahip, sosyal güvenlik hukuku alanında, vekalet, akit veya sözleşmeli şekilde çalışmak suretiyle, 5 yıl kurum avukatlığı tecrübesine sahip olmak, Başvuru tarihi itibariyle, 35 yaşından gün almamış olmak'' -EGE ÜNİVERSİTESİ- Ege Üniversitesi Hastanesi de 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla, sözleşmeli personel alacak. Başvurular 15 gün içinde Ege Üniversitesine yapılacak. Detaylı bilgi, http://hastane.ege.edu.tr adresinden temin edilebilecek.