-SGK 100 PERSONEL ALACAK ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - Sosyal Güvenlik Kurumu sınavla 60 müfettiş yardımcısı ve 40 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alacak. Sosyal Güvenlik Kurumunun Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan ilanına göre hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği yükseköğretim kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olan 50, eczacılık fakültesinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olan 5, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olan 5 olmak üzere toplam 60 müfettiş yardımcısı alınacak. Sınav, 12-13 Mart 2011 tarihlerinde Ankara'da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında yapılacak. Adaylar başvurularını 31 Ocak-11 Şubat 2011 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına yapacak. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yazılı bölümüne katılma hakkını elde eden adayların listesi www.sgk.gov.tr internet adresinde açıklanacak. Sınava en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, eczacılık fakültelerinden, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar katılabilecek. Ayrıca adaylarda, ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) 80 ve üzerinde puan almaları şartı aranacak. -SINAVLA 40 SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI ALINACAK- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ayrıca, sosyal güvenlik uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla merkez teşkilatına toplam 40 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alacak. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının alıma ilişkin duyurusu, 25 Aralık Cumartesi günkü Resmi Gazetede yayımlandı. Duyuruya göre hukuk fakültesi mezunlarından 15, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarından 15, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği mezunlarından 10 olmak üzere toplam 40 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alınacak. Sınav Ankara'da yapılacak olup, tarihi ve sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.sgk.gov.tr adresinde ilan edilecek. Sınava, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 27-28/06/2009 veya 10-11/07/2010 tarihli Kamu Personeli Lisans Seçme Sınavlarının birinden KPSSP103 puan türünden 75 ve üzerinde puan alan adaylar katılabilecek. Adaylar başvurularını 31 Aralık 2010 ve 21 Ocak 2011 tarihlerinde saat 17.30'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapacak. -TÜRMOB'UN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI- Bu arada Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), 12-13 Mart 2011 tarihlerinde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları yapacak. TÜRMOB'un sınava ilişkin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun hükümleri uyarınca 16 Ocak 2005 gün 25702 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik'' hükümlerine göre, 12-13 Mart 2011 tarihlerinde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları yapılacak. Sınava, stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları (stajyer), serbest muhasebeci ruhsatlı olanlar ve Yasanın ilgili maddesine göre hizmetlerini stajdan saydıran adaylar katılabilecek. 2011/1.dönem smmm sınavı 12-13 Mart 2011 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İlk kez katılacaklar için odalara son başvuru tarihi 10 Ocak 2011, internet üzerinden son başvuralar ise 21 Şubat 2011 olarak belirlendi. Sınavlara girmek isteyenler, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığına, yukarıda belirtilen son başvuru tarihinde çalışma saati bitimine kadar başvuracak. Adaylar ilk sınav başvurularını bağlı oldukları odalara başvurmak suretiyle, ikinci ve daha sonraki sınav başvurularını, sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra http://sinav.tesmer.org.tr veya http://www.tesmer.web.tr adresine girerek sınav başvurularını yapacaklar.