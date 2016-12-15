SGDF üyesi Helin Yılmaz serbest bırakıldı

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi Helin Yılmaz İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı.

İstanbul Osmanbey'de geçtiğimiz günlerde sivil polisler tarafından gözaltına alınan ve sosyal medyada "Helin Yılmaz nerede" etiketiyle akıbeti sorulan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi Helin Yılmaz İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı.

Örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Yılmaz, sevk edildiği İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından haftada bir gün karakola imza vermesi şartıyla serbest kaldı.

4 gündür gözaltında tutulan Yılmaz ile ilgili SGDF tarafından yapılan açıklamada, Yılmaz’ın Osmanbey Metro İstasyonu’nun Pangaltı çıkışında polis olduklarını söyleyen sivil giyimli 4 kişi tarafından “bizimle geliyorsun” denilerek zorla “34 GF 5143” plakalı araca bindirilerek kaçırıldığı iddia edilmişti.