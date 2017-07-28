T24 LogoT24 Logo
Spor

Sezonun 'transfer şampiyonu'ndan Ronaldo hamlesi

Milan, bu sezon transfere 200 milyon Euro'dan fazla para harcadı

28 Temmuz 2017 14:43

Geçen sezon Çinli bir konsorsiyuma satılarak, bu yazki transfer döneminde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da dahil olduğu oyunculara 200 milyon Euro'dan fazla bonservis ödeyen Milan, çıtayı daha da yükseltti. İtalyan ekip, İspanya'da vergi kaçırdığı iddialarıyla suçlanan ve Real Madrid'den ayrılmayı düşündüğü ileri sürülen Cristiano Ronaldo'nun peşinde.

The Sun'ın haberine göre Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile Milan CEO'su Marco Fassone ve sportif direktör Massimiliano Mirabelli Londra'da buluştu. Bu ikilinin Mendes'e "Ronaldo, Real Madrid'den ayrılmayı ne zaman düşünüyor" diye sorduğu belirtildi.

Real Madrid'e verilecek bonservis ve Ronaldo'nun kontratı hesaba katılınca Milan bu transfer için minimum 400 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerekiyor. 

32 yaşındaki yıldızın adı eski takımı Manchester United ile anılmış ancak ManU'nun menajeri Jose Mourinho yaşı ve maliyeti dolasıyla dev transfere kapıları kapatmıştı.

ETİKETLER

RonaldoReal MadridMilantransferhakan çalhanoğlu200 milyoneuroserie a

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24