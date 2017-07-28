Sezonun 'transfer şampiyonu'ndan Ronaldo hamlesi

Geçen sezon Çinli bir konsorsiyuma satılarak, bu yazki transfer döneminde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da dahil olduğu oyunculara 200 milyon Euro'dan fazla bonservis ödeyen Milan, çıtayı daha da yükseltti. İtalyan ekip, İspanya'da vergi kaçırdığı iddialarıyla suçlanan ve Real Madrid'den ayrılmayı düşündüğü ileri sürülen Cristiano Ronaldo'nun peşinde.

The Sun'ın haberine göre Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile Milan CEO'su Marco Fassone ve sportif direktör Massimiliano Mirabelli Londra'da buluştu. Bu ikilinin Mendes'e "Ronaldo, Real Madrid'den ayrılmayı ne zaman düşünüyor" diye sorduğu belirtildi.

Real Madrid'e verilecek bonservis ve Ronaldo'nun kontratı hesaba katılınca Milan bu transfer için minimum 400 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerekiyor.

32 yaşındaki yıldızın adı eski takımı Manchester United ile anılmış ancak ManU'nun menajeri Jose Mourinho yaşı ve maliyeti dolasıyla dev transfere kapıları kapatmıştı.