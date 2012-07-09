Sezonun transfer bombası Kasımpaşa'dan

Türk spor medyası, transfer bombalarını Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'den beklerken asıl bombayı yeni bir yapılanmaya giren Kasımpaşa patlattı. İstanbul ekibi, müthiş bir kariyeri olan, dünyanın sayılı kalecilerinden Andreas Isaksson’u kadrosuna kattı. Euro 2012’de İsveç forması giyen 1.99 boyunda ve 31 yaşındaki usta eldiven ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.

Süper Lig’in yeni takımı Kasımpaşa, transferde ilk büyük bombasını patlattı. Yıllardır Galatasaray ve Beşiktaş için adı geçen Isaksson'u Türkiye’ye getiren kulüp Lacivert-Beyazlılar oldu.

Fransız Rennes, İngiltere’nin Manchester City ve Hollanda’nın ünlü kulübü PSV Eindhoven gibi takımların kalesini koruyan 1.99’luk dev kaleciyle 3 yıllık sözleşme yapıldı. Lacivert- Beyazlılar, teknik direktör Metin Diyadin’in ısrarla istediği Isaksson’un transferiyle birlikte ‘1 numara’lı problemini de giderdi. PSV Eindhoven ile sözleşmesi sona eren Isaksson ve menajeriyle temas kuran Kasımpaşa Yönetimi, kulübün vizyonu ve hedefleri konusunda bilgi verdi. 31 yaşındaki başarılı eldivene, Süper Lig için kurulacak güçlü kadronun en önemli halkalarından biri olarak, tecrübesiyle takım arkadaşlarına öncülük etmesi istendi. Gösterilen yakın ilgiden oldukça etkilenen Isaksson, kulübün vizyonu ve koyduğu hedeflerin kendisini heyecanlandırdığını belirterek 3 yıllık sözleşmeye “Tamam” dedi.



EURO 2012'nin yıldızlarından



İbrahimoviç önderliğindeki İsveç Milli Takımı’nın en önemli isimlerinden olan Isaksson, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da başarılı bir performans göstererek hala formunun zirvesinde olduğunu ispatladı. Turnuvanın en keyif veren takımlarından olmalarına rağmen şampiyonaya erken veda eden İsveç’te Isaksson göze batan isimler arasında yer almıştı. Dünyaca ünlü kalecinin Kasımpaşa’yı tercih etmesi ülkesinde de büyük yankı uyandırdı. İsveç medyasında, “Isaksson, tercihini Türkiye’den yana kullandı“ ifadeleri yer aldı.



139 kez milli oldu



İsveç’in Trelleborg kentinde dünyaya gelen 31 yaşındaki Isaksson futbola doğduğu kentin takımında başladı. 18 yaşında yeteneğini gösteren başarılı kaleci, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. 1.5 milyon Euro gibi ciddi bir bonservis bedeliyle Juventus’a transfer olan İsveçli eldiven, daha sonra sırasıyla Djurgardens, Rennes, Manchester City ve PSV formalarını giydi. İlk kez 2002 Mart’ta İsviçre’ye karşı milli formayı giyen 1.99’luk dev kaleci, 43’ü genç takımlar olmak üzere toplam 139 kere ülkesini temsil etti. En son Euro 2012’de de İsveç’in kalesini koruyan Isaksson, oynadığı 3 maçta 5 gole engel olamadı.



Hollanda kampına katılacak



Transferin hızlı takımı olan, Manisa’dan kaleci İlker Avcıbay, Antalya’dan Kerem Şeras, Gaziantepspor’dan Elyasa, Orduspor’dan Abdurrahman Dereli ve Eskişehirspor’dan Volkan Yaman’ı kadrosuna katan Kasımpaşa’nın ilk yabancı takviyesi Isaksson oldu. Euro 2012’nin ardından bir süre tatile çıkan Isaksson, bugün başlayacak Hollanda kampına katılacak. Bir ay sürecek olan kamp 9 Ağustos’ta sona erecek. 26 Temmuz’a kadar Bilderbers bölgesinde kamp yapacak olan Lacivert-Beyazlılar, 2 günlük iznin ardından daha sonra Hoenderloo şehrine geçip kampı tamamlayacak.