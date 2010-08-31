-SEZONUN SON ''GRAND SLAM'' TURNUVASI BAŞLADI NEW YORK (A.A) - 31.08.2010 - Teniste sezonun 4. ve son ''Grand Slam'' mücadelesi olan ABD Açık Turnuvası, bugün New York'ta yapılan maçlarla başladı. USTA Billie Jean King kortlarında düzenlenen ve toplam 25.2 milyon dolar ödüllü turnuvanın ilk gününde tek bayanlar ve tek erkeklerde ilk tur maçları yapıldı. İlk tur maçları sonunda tek erkekler ve tek bayanlarda alınan sonuçlar şöyle: -TEK ERKEKLER- 6 numaralı seribaşı Rus Nikolay Davydenko, ABD'li Michael Russell'ı 6-4, 6-1 ve 6-3 ile 3-0, 11 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic, Ukraynalı Illya Marchenko'yu 7-5, 6-3 ve 6-1 ile 3-0, 22 numaralı seribaşı İspanyol Juan Carlos Ferrero, Slovak Martin Klizan'ı 6-1, 6-3 ve 6-0 ile 3-0, Brezilyalı Ricardo Mello, Alman Bjoern Phau'yu 6-4 7-5 4-6 ve 7-6 (4) ile 3-1, Hollandalı Thiemo de Bakker, Fransız Marc Gicquel'i 6-4, 7-5 ve 6-2 ile 3-0, Fransız Richard Gasquet, Alman Simon Greul'i 6-3, 6-4 ve 6-2 ile 3-0, Rus Igor Andreev, Arjantinli Horacio Zeballos'u 6-3, 4-6, 7-6 (4) ve 6-3 ile 3-1 yenerek tur atladılar. 27 numaralı seribaşı Şilili Fernando Gonzalez, Hırvat rakibi Ivan Dodig karşısında 6-7 (2), 6-1 ve 1-0'lik setlerle 2-0 öndeyken maçı bıraktı ve turnuvadan elendi. Ayrıca Japon Kei Nishikori ile Kazak Evgeny Korolev arasındaki mücadelede, 7-6 (0) ve 5-2'lik setlerle Nishikori 1-0 öndeyken, Korolev maçı terk etti ve Nishikori tur atlayan taraf oldu. -TEK BAYANLAR- 2 numaralı seribaşı Belçikalı Kim Clijsters, Macar rakibi Greta Arn'ı 6-0 ve 7-5 ile 2-0, 6 numaralı seribaşı İtalyan Francesca Schiavone, Japon Ayumi Morita'yı 6-1 ve 6-0 ile 2-0, 12 numaralı seribaşı Rus Elena Dementieva, Belaruslu rakibi Olga Govortsova'yı 6-1 ve 6-2 ile 2-0, 16 numaralı seribaşı İsrailli Shahar Peer, Hırvat Jelena Kostanic Tosic'i 6-4 ve 7-5 ile 2-0, 20 numaralı seribaşı Rus Anastasia Pavlyuchenkova, Alman Kristina Barrois'i 6-4 ve 6-1 ile 2-0, 24 numaralı seribaşı Slovak Daniela Hantuchova, Rus Dinara Safina'yı 6-3 ve 6-4 ile 2-0, 27 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova, vatandaşı Lucie Hradecka'yı 6-4 ve 7-5 ile 2-0, 28 numaralı seribaşı Rus Alisa Kleybanova, İsveç'ten Johanna Larsson'ı 7-6 (4) ve 6-2 ile 2-0, 29 numaralı seribaşı Ukraynalı Alona Bondarenko, Rus Vera Dushevina'yı 6-0, 5-7 ve 6-4 ile 2-1, Avustralyalı Sally Peers, Kanadalı Aleksandra Wozniak'ı 6-0 ve 6-1 ile 2-0, Arjantinli Gisela Dulko, Alman Angelique Kerber'i 6-3 ve 6-1 ile 2-0, Lüksemburglu Mandy Minella, Slovenyalı Polona Hercog'u 6-4 ve 7-5 ile 2-0, İtalyan Sara Errani, vatandaşı Tathiana Garbin 7-6 (4) ve 7-5 ile 2-0, İtalyan Maria Elena Camerin, Avustralyalı Sophie Ferguson'u 6-4 ve 6-0 ile 2-0, İngiliz Elena Baltacha, Hırvat Petra Martic'i 6-2 ve 6-2 ile 2-0, ABD'li Melanie Oudin, Ukrayna'dan Olga Savchuk'u 6-3 ve 6-0 ile 2-0 Hindistan'dan Sania Mirza, Portekizli Michelle Larcher de Brito'yu 6-3 ve 6-2 ile 2-0, Avustralyalı Anastasia Rodionova, Sırp Bojana Jovanovski'yi 7-5 ve 6-4 ile 2-0, Macar Agnes Szavay ise Çek Sandra Zahlavova'yı 6-0 ve 6-2 ile 2-0 yenerek 2. tura yükseldiler. Turnuvaya tek erkekler ve tek bayanlarda yarın yapılacak maçlarla devam edilecek.