Sezonun 'şoku' Ümit Özat

Alman Birinci Ligi'nde (Bundesliga) "sezonun ilk yarısının şoku" 1. FC Köln kaptanı Ümit Özat'ın, 29 Ağustos'ta Karlsruhe kentinde oynanan karşılaşmada aniden fenalaşarak yere düşmesi gösterildi.



Almanya'nın önde gelen spor sitelerinden "www.bundesliga.de", Ümit'in maç sırasında fenalaşarak yere düşmesi ve bu olayın ardından yaşanan gelişmeleri "sezonun ilk yarısının şoku" olarak nitelendirdi.



Ümit'in yeniden futbola dönmesinin henüz kesinlik kazanmadığı, eşi Nurdan Özat ve ailesinin riske girmek istemediği belirtildi.



En iyi teknik direktör olarak da sezonun ilk yarısını Bayern Münih'in önünde lider tamamlayan TSG 1899 Hoffenheim'ın teknik direktörü Ralf Rangnick gösterildi.



Rangnick'in 2006 yılında FC Schalke 04'ten ayrıldığı hatırlatılan haberde, Rangnick'in, mucize takım olarak adlandırılan TSG 1899 Hoffenheim ile ikinci yarıda da aynı performansı göstermesinin beklendiği belirtildi.



TSG 1899 Hoffenheim'da oynayan Vedad İbiseviç'in de ilk yarıda toplam 18 gol attığı ifade edilen internet sitesinin bir yorumunda, İbiseviç'in, 1971/1972 sezonunda 40 gol kaydeden Gerd Müller'in rekorunu egale edebileceği ifade edildi. İbiseviç'in aslında sinema oyuncusu olmak istediği, ancak futbolda çok başarılı olduğu kaydedildi.



Sezonun ilk yarısının en iyi oyucusu olarak da bir dönem Galatasaray'da da oynayan Bayern Münihli Fransız oyuncu Franck Ribery gösterilirken, en şanssız futbolcu olarak da Hannover 96'nın kalecisi Robert Enke seçildi. Fenerbahçe'de çok kısa bir süre forma giyen Enke'nin, Alman Milli takımının bir numarası olmaya hazırlanırken milli takım kampında sol el kemiğinin kırılması sonucu 3 ay sahalardan uzak kaldığı ve yerini bu nedenle Bayer 04 Leverkusen'in kalecisi Rene Adler'e bıraktığı hatırlatıldı.

