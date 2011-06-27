Sezonun ilk idmanında Fatih Terim yok

T24 - Galatasaray, 2011-2012 sezonunun startını bugün verirken, Teknik Direktör Fatih Terim'in olmaması dikkat çekti.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan futbolcular, öncelikle çeşitli performans testlerine ve sağlık kontrollerine tabi tutulup sonrasında hafif tempolu bir koşu yaparken, Terim bunların hiçbirinde yer almadı.



Terim'in görüntülerdeki yokluğu yönetim ile tecrübeli teknik adam arasında yaşanan krizin adeta göstergesi oldu. Ancak Sarı-Kırmızılı takımın Teknik Direktörünün sağlık kontrölüne gittiği için çalışmalarda yer almadığı öğrenildi. Basına kapalı yapılan ve kulüp tarafından medyaya dağıtılan görüntülerde takımı Terim'in yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş çalıştırıyor.





KRİTİK TOPLANTI



Fatih Terim ile Bülent Tulun arasındaki gerilimin sona erdirilmesi amacıyla bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, ilgili herkesin katılacağı bir zirve düzenlenecek. Saat 18.00'de başlayacak toplantıya Terim ve Tulun'un yanı sıra, ikinci başkan Ali Dürüst ve yönetim kurulu üyesi Celal Gürcan katılacak.





