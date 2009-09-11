Sezonun ilk heyecanı yarın

Ali Sami Yen Stadı'nda yapılacak olan sezonun ilk derbisi, ligin en çok gol atan ile en az gol yiyen takımlarını karşı karşıya getirecek.



Ezeli rakiplerin bu sezonki kadrolarında bulunan birçok futbolcu, Galatasaray-Beşiktaş rekabetinde ilk kez forma giyebilme olasılığının heyecanını yaşıyor.



Öncelikle her iki takımın teknik adamları Türkiye kariyerlerinde ilk kez birbirlerine rakip olarak takımlarının başında sahaya çıkacak.



Beşiktaş'taki ikinci sezonunu geçiren Mustafa Denizli ile Galatasaray'ın başında ilk sezonunu yaşayan Frank Rijkaard, ilk kez derbide karşı karşıya gelecek.



Galatasaray'ın bu sezonki kadrosunda yer alan 14 futbolcu, daha önce sarı-kırmızılı formayla Beşiktaş'a karşı oynamadı.



Zan eski takımına karşı yok



Leo Franco, Ufuk Ceylan, Elano, Keita, Mustafa Sarp, Caner Erkin, Murat Akça, Alparslan Erdem, Semih Kaya, Serkan Kurtuluş, Serdar Eylik ve Emre Güngör ile Serkan Çalık, görev verilmesi halinde ilk kez Beşiktaş'a karşı Galatasaray forması giyecek.



Sezon başında sürpriz biçimde Beşiktaş'tan Galatasaray'a geçen Gökhan Zan ise eski takımına karşı ilk derbide sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.



Beşiktaş'ın bu sezonki kadrosunda ise daha önce Galatasaray'a karşı forma giymemiş 11 futbolcu bulunuyor.



Matteo Ferrari, Michael Fink, Rodrigo Barbosa Tabata, Rıdvan Şimşek, Erhan Güven, İsmail Köybaşı, Onur Bayramoğlu, Necip Uysal, Korcan Çelik, Erkan Zengin ve Batuhan Karadeniz ilk derbi deneyimini yaşayabilir.



Nihat Kahveci de yaklaşık sekiz yıl sonra Galatasaray'a karşı sahaya çıkacak.



Beşiktaş hücumda sıkıntılı



Beşiktaş, Galatasaray ile yapacağı sezonun ilk lig derbisini kazanarak, hem zirveden kopmamak, hem de sezon başından bu yana yaşadığı galibiyet ve gol sıkıntısına son vermek istiyor.



Yenilenmiş kadrosuyla 2009-2010 sezonuna da iddialı giren geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, henüz yolun başında ciddi biçimde gol sıkıntısı yaşamaya başladı.



Siyah-beyazlılar, yeni sezonda şimdiye kadar oynadığı üçü özel, beşi resmi olmak üzere toplam sekiz maçta, rakip fileleri sadece beş kez havalandırabildi.



Siyah-beyazlılar, yeni sezonda resmi ve özel sekiz maçında sadece bir kez galibiyet alırken, bir kez yenildi, altı maçta ise berabere kaldı.



Az yiyenle çok atanın maçı



Turkcell Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak sezonun ilk derbisi, ligin en çok gol atan ile en az gol yiyen takımlarını karşı karşıya getirecek.



Derbiye ev sahibi sıfatıyla çıkacak olan Galatasaray ilk dört maçını da kazanarak 12 puan ve gol averajıyla liderlik koltuğunda otururken, bir galibiyet ve üç beraberliği bulunan son şampiyon Beşiktaş ise altı puanla 8. sırada yer alıyor.



Sarı-kırmızılı ekip fileleri toplam 13 kez havalandırarak geride kalan dört haftanın en golcü takımı olurken, kalesinde tek gol gören Beşiktaş ise Gençlerbirliği ile birlikte en az gol yiyen ekip oldu.



Galatasaray'ın golcüsü Kewell



Galatasaray'ın bu sezon ligde attığı toplam 13 gole altı farklı futbolcusu imza koydu. Sarı-kırmızlı ekipte Harry Kewell, ikisi penaltıdan olmak üzere üç golle öne çıkarken, geçen yılın gol kralı Milan Baros, Arda Turan ve Shabani Nonda ikişer, Elano ve Mustafa Sarp birer gol attı.



Galatasaray hanesine yazılan diğer iki golü ise Denizlisporlu Burak Akyıldız ile Kayserisporlu Aziza Makukula kendi kalelerine gönderdi.



Arjantinli kaleci Leo Franco'nun eldiven giydiği Galatasaray, kalesinde ise dört gol gördü.



Hakan Arıkan kaleyi kapattı



Beşiktaş'ta, Rüştü Reçber'in yokluğunda ilk dört maçta da kaleyi koruyan Hakan Arıkan, bu süre içinde kalesinde sadece tek gol gördü.



Rüştü'nün, TFF Süper Kupa'da Fenerbahçe ile yapılan maçta hakeme yönelik sözleri nedeniyle iki maç ceza almasının ardından, diğer iki maçta da sakatlığı ortaya çıkınca, Hakan Arıkan, ilk dört lig maçında da Beşiktaş'ın kalesini korudu.



Hakan, sezonun açılış maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 1-1 berabere biten maçta İbrahim Akın'dan 31. dakikada yediği golün ardından meşin yuvarlağı bir daha kalesinden çıkarmadı.



Hakan'ın kaleyi koruduğu Beşiktaş tam 329 dakikadır kalesinde gol görmüyor. Siyah- beyazlılar buna karşın üç golle ligin az gol atan ekiplerinden ve son iki maçında gol kaydedemedi.



Penaltılar sonucu tayin ediyor



Galatasaray ile Beşiktaş arasında son yıllarda yapılan lig derbilerine penaltı golleri damgasını vuruyor.



Ezeli rakipler arasında ligde yapılan son 11 maçtan beşinde penaltı golleri sonuçlar üzerinde belirleyici etki yaptı.



Galatasaray, geçen sezonun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan derbiyi 4-2 kazanırken, sarı-kırmızılı takımın golcüsü Milan Baros, üç golünden ikisini penaltıdan kaydetti.



İki takım arasında son dönemde yapılan iki maçta Galatasaray penaltı atışlarından yararlanamadı.



Bu sezon ligde geride kalan dört hafta sonunda hakemler Galatasaray'ın lehine iki, aleyhine bir penaltı kararı verirken, Beşiktaş'ın ise lehine ve aleyhine henüz penaltı çalmadı.



Başkanlar üçüncü kez karşı karşıya



Galatasaray ile Beşiktaş takımları arasında yapılacak sezonun ilk lig derbisi, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'i "başkan" sıfatlarıyla üçüncü kez karşı karşıya getirecek.



Demirören, başkan sıfatıyla 14. kez Galatasaray derbisi izleyecek. Demirören'in başkanlık koltuğunda izlediği 13 Galatasaray derbisinde Beşiktaş dört galibiyet, üç beraberlik, altı yenilgi aldı.



Polat ise başkan sıfatıyla daha önce iki kez Beşiktaş derbisi izlerken, geçen sezon ligde yapılan bu maçları Galatasaray Ali Sam Yen Stadı'nda 4-2 kazandı, İnönü Stadı'ndaki maçta ise gülen taraf 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.



323. randevu



Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'de sezonun ilk derbisiyle birlikte 323. kez karşı karşıya gelecek.



Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924 tarihinde Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 85 yıllık rekabette, bugüne kadar yapılan 322 maçın 112'sini Galatasaray, 103'ünü Beşiktaş kazanırken, 107 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.



Sarı-kırmızılıların toplam 451 golüne, siyah-beyazlılar 428 golle karşılık verdi.



Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 100 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.



Galatasaray 35, Beşiktaş ise 28 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 37 maçta da eşitliği bozamazken, "Cim Bom"un 118 golüne, "Kara Kartallar" 105 golle karşılık verdi.



Geçen sezon yapılan maçları Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı'nda 4-2, Beşiktaş da İnönü Stadı'nda 2-1'lik skorlarla kazandı.