Sezonun ilk heyecanı bugün

Sezonunun ilk derbisi bugün saat 21.00'de Ali Sami Yen Stadı'nda GS ile BJK arasında oynanacak.Maçı Bülent Yıldırım yönetecek.



Bahislerde, Beşiktaş’ın galibiyetine 1’e 4 veriyor. Mustafa hoca gibi bir motivasyon ustası için sadece bu oranı oyunculara söylemek bile yeterli olabilir. Ayrıca Bosna yıkımından direkt etkilenen tek siyah-beyazlı yok. Üstelik en çok eleştirilen teknik adam olmaktan Terim sayesinde kurtuldu



Mustafa Denizli için bundan daha ideal bir derbi ortamı herhalde olamazdı.



1-Ülkenin tek yasal bahis şirketi, Beşiktaş’ın galibiyetine 1’e 4 veriyor. Beşiktaş yenilmez ise 1.85. İddiacılar bilir. Böyle oranlar olduğunda handikap seçimi de açılıyor. Açılmamış olması, Beşiktaş’a duyulan saygıdan. Denizli gibi bir motivasyon ustası için sadece bu oranı oyunculara söylemek, bülteni duvara asmak bile yeterli olabilir.



2-Hafta içi Bosna yıkımından direkt etkilenen bir tek Beşiktaşlı oyuncu yok. Oysa Galatasaraylı yerlilerin tamamı bu moral yıkımın ve yorgunluğunun üzerine bu önemli maça çıkıyorlar.

3-Öte yandan ülkenin en çok eleştirilen teknik direktörü olmaktan Fatih Terim sayesinde kurtulmuş olmanın kafa rahatlığı da Denizli’yi olumlu etkileyebilir.



4- Ve belki de en önemlisi hücum oynama konusunda aylardır ciddi sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar nihayet kadroya uygun bir savunma oyunuyla, rakibi bozmaya yönelik bir stratejiyle sahaya çıkma şansı bulacak. Denizli’nin elinde Galatasaray’ın yıldız hücum ekibini yıpratabilecek bir savunma kadrosu da var.



B planı yok



Bu temel etkenlere bakıldığında maçın kesin favorisi Galatasaray olmakla birlikte Denizli faktörü ibreyi Beşiktaş’a çevirebilir.



Rijkaard’ın hücum planı bugüne kadar hiç B planına iş bırakmadı. Bu yüzden resmi maçlarda test edilmiş bir alternatifi henüz görmedik. Rijkaard’ın geçmiş kulüp ve milli takım tecrübelerinde de temel sorun buydu zaten. Plan işe yaramadığında yeni bir şeyi ortaya koymaktan ziyade, kendisi bir soruna dönüşüyordu. Denizli’nin tecrübesi onu sıkıntıya sokabilir.



Gelen haberler iki kanatın iki hızlı ve sert oyuncu İbrahim Üzülmez ve İbrahim Kaş’a emanet edileceğini söylüyor. Ernst, Fink ve Uğur da sahada olacak. Yardımlaşmayı doğru yapabilirlerse bu 7’li bloğun önündeki iki driplingci Tabata ve Holosko ve önünde Nobre’yi kontrol etmek zor olabilir. Beşiktaş, Galatasaray’a kanatları kullandırmamaya onları göbeğe yöneltmeye çalışacaktır. O kalabalıkta Galatasaray’ın usta ayaklarını sıkıştırmak ve hızla çıkıp sarı-kırmızılıları geri koşmaya zorlamak ana plan olacak. Bugüne kadar Galatasaray’ın savunma ve hücum hattını birbirinden koparabilen olmadı. Denizli bunu hedefliyor olmalı.



Burada onları zorlayacak olan bu savunmayı faulsüz yapma zorunluluğu. Hem Galatasaray bu yıl duran toplarda çok iyi, hem de kartla eksik kalma olasılığı yüksek. Ayrıca Denizli’nin eski hastalığı olan çoklu adam markajı da savunmasına girecek sürpriz adamlar için ideal ortam yaratabilir. Bu iki temel sorundan sıkıntı yaşamazlarsa istediklerini elde edebilirler.



Biliyorum fazla Beşiktaş’a yönelik bir yazı oldu. Çünkü ne yapacaklarını bilemediğimiz takım onlar. Onları merak ediyoruz. Galatasaray’ı ise kısa zamanda takdirle ezberledik.

Denizli de öyle. Bakalım büyük hocalığını konuşturabilecek mi?



Cim-Bom üstünlüğü



Galatasaray ile Beşiktaş, bugün 323. kez karşı karşıya gelecek. 85 yıllık rekabette, bugüne kadar yapılan 322 maçın 112’sini Cim-Bom, 103’ünü Kartal kazanırken, 107 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Ligde yapılan 100 karşılaşmada ise Galatasaray 35, Beşiktaş ise 28 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 37 maçta da eşitliği bozamadı.



‘Hakem karar verir’



Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Levent Kızıl, meteorolojiden bilgi aldıklarını, yağmurdan ve sel felaketinden etkilenen yerlerdeki statlarda bile sorun bulunmadığını belirtti. Kızıl, “Ancak maç saatinde olumsuz bir durum olacak, aşırı yağıştan dolayı zemin uygunsuz hale gelecek, o zaman maçı hakemin tatil etmesi gerekir. Hakem bakar, karar verir” dedi.

