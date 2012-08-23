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Spor

Sezonun ilk 'El Clasico' heyecanı

İspanya'nın ezeli iki rakibi Barcelona ve Real Madrid Süper Kupa mücadelesinin ilk maçına çıkıyor

23 Ağustos 2012 16:17

Geçen sezonun La Liga şampiyonu Real Madrid ve Kral Kupası şampiyonu Barcelona, Süper Kupa mücadelesi ilk maçına bu akşam saat 23:30'da Nou Camp'ta çıkıyor.

Star TV' ve NTV'den canlı olarak yayınlanacak maçta Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho ve Barcelona teknik direktörü Tito Vilanova ilk kez karşı karşıya gelecekler.

Son 3 yıldır Süper Kupa'yı müzesine götüren Barcelona, geçen yıl Real Madrid'le oynadığı maçlar sonucunda kupayı kazanmıştı. Büyük gerilimlerin yaşandığı son maçta 3 kırmızı kart çıkmış ve Rea Madrid teknik direktörü Mourinho, o zamanlarda Barcelona yardımcı antrenörlüğünü yapan Vilanova'nın gözüne parmağını sokmuştu.

Geçen haftasonu başlayan La Liga'nın ilk haftasında ise Barcelona Real Sociedad'ı 5-1 ile geçerken, Real Madrid Valencia ile oynadığı maçtan 1-1'lik skorla ayrılarak ilk maçta puan kaybı yaşadı.

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