Sezonun ilk derbisini Galatasaray 3-0 kazandı

Turkcell Süper Lig'de bu sezon ilk 4 maçını da kazanan Galatasaray, Beşiktaş karşısında ev sahibi takım avantajını iyi kullanarak, galibiyet serisini sürdürmeyi başardı. Aslan'a galibiyeti getiren goller Mustafa Sarp ve Baros'tan (2) geldi.Bu galibiyetle sarı-kırmızılı ekip puanını 15'e çıkarırken, Kara Kartal 6 puanda kaldı. G.Saray gol sayısını 16'ya çıkararak en çok gol atan takım olmayı sürdürdü.İlk 4 maçında sadece bir kez galip gelen, 3 maçta berabere kalan geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş ezeli rakibi G.Saray karşısında ilk yenilgisini almış oldu. İlk 4 maçta 1 gol yiyen siyah-beyazlılar bu maçta kalelerinde 3 gol birden gördüler.Bu sonuçla Beşiktaş, Ali Sami Yen Stadı'nda son 12 maçta 11. yenilgisini aldı.Ligdeki ilk dört maçını kazanan ve attığı gollerle hücum gücünü ortaya koyan Galatasaray, derbi mücadelesine de baskılı başladı ve 4. dakikada Mustafa'nın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım, rakibinin özellikle sol kanattaki açıklarını iyi değerlendirerek buradan pozisyonlar çıkardı. Sonraki dakikalarda Keita ile sağ kanatta etkili olan ev sahibi ekip, bu oyuncunun organize ettiği hücumlarda Kewell ile pozisyonlar buldu. Ancak Avustralyalı oyuncu bunları değerlendiremeyince Galatasaray farkı açamadı ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Geçmiş maçlara göre farklı kurgusuyla oyuna başlayan ve hücuma dönük bir anlayışla mücadele eden Beşiktaş, 4. dakikada şok golle 1-0 geriye düştü. Savunmasının sağını İbrahim Kaş ile savunamayan Beşiktaş, bu kanattan gelen hücumlarda kalesinde pozisyonlar yaşarken, hücumda da etkisiz kaldı. Sonraki dakikalarda maçta dengeyi kuran Beşiktaş, 12. dakikada Serdar Özkan'ın bulduğu net pozisyonu değerlendiremeyince beraberlik fırsatını değerlendiremedi. Bu pozisyonun dışında rakip kalede fazla etkili olamayan konuk ekip, son bölümlerde Keita'yı durdurmakta zorlandı ve yine kalesinde Kewell'in yarattığı pozisyonlarda tehlikeler yaşadı. Beşiktaş, soyunma odasına da 1-0 geride gitti.Arda'nın soldan kullandığı korner atışında arka direkte bomboş pozisyonda topla buluşan Mustafa, meşin yuvarlağı rahat bir şekilde kafayla filelere göndererek maçın hemen başında takımını 1-0 öne geçirdi.Kewell'in sol çaprazdan yerden kötü şutunda, top yandan auta gitti.Kewell'ın pasında yine sol çaprazda topla buluşan Baros, önünü açıp sert vurdu, ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.Yusuf'un soldan yerden pasında ceza alanı içinde topla buluşan Serdar Özkan, iki oyuncuyu geçip önünü açtı ve sert vurdu. Ancak meşin yuvarlak çok az farkla yandan auta gitti.Keita, sağdan taşıdığı topla ceza alanına yöneldi. Bu oyuncu, İsmail'i geçip ceza alanı içinde boş pozisyonda bulunan Kewell'a topu indirdi. Ancak bu oyuncunun gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak yandan çok az farkla auta çıktı.Keita'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde İbrahim Kaş'tan önce topa kafayı vuran Kewell, meşin yuvarlağı az farkla auta gönderdi.Galatasaray, derbi karşılaşmasının ilk yarısını daönde tamamladı.Baros, Rüştü'nün hatasını iyi değerlendirerek farkı 2'ye çıkardı:Milan Baros skoru'a taşıdı.Ali Sami YenBülent Yıldırım, Bahattin Duran, Alper UlusoyFranco, Sabri, Servet, Emre Aşık, Hakan Balta, Keita, Mehmet Topal, Mustafa, Kewell, Arda, BarosRüştü, İbrahim Kaş, Sivok, Ferrari, İsmail, Tabata, Ekrem, Ernst, Yusuf, Serdar Özkan, NihatDk. 4 Mustafa (Galatasaray)Dk. 37 Ferrari ve Tabata (Beşiktaş), Dk. 38 Mustafa (Galatasaray)