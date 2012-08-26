Sezonun ilk derbisi bu akşam İnönü'de

- Tuğrul Uçak

Spor Toto Süper Lig 2012-2013 sezonunun ilk derbisi Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanacak. Beşiktaş İnönü Stadı'nda saat 21:45'te başlayacak olan maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Lig TV'den canlı olarak yayınlanacak maçta her iki takımda 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak.

Yeni sezon öncesinde 'FEDA' sloganıyla ekonomik küçülmeye giden Beşiktaş'ta en önemli eksik olarak Almeida göze çarpıyor. Son şampiyon ünvanı ile sahaya çıkacak olan Galatasaray'da ise yeni transferlerden Burak Yılmaz'ın cezası bitti ve bu maçta forma şansı bulması bekleniyor.

Geçen hafta başlayan Spor Toto Süper Lig'de ev sahibi Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la 1-1 berabere kalırken, Galatasaray ise ligin yeni ekibi Kasımpaşayı 2-1 ile geçmeyi başarmıştı.

İnönü Stadı'nda oynanacak maçın muhtemel 11'leri ise şöyle:

Beşiktaş: Cenk, Hilbert, İ.Toraman, Sivok, Uğur, Veli, Fernandes, Olcay, Necip, Mustafa, Batuhan

Galatasaray: Muslera, Eboue, Semih, Ujfalusi, Hakan, Hamit, Melo, Selçuk, Emre, Burak, Umut

Galatasaray 115 galibiyet ile üstün

İki ezeli rakibin bugüne kadar oynadığı 328 maçta Galatasaray 115 galibiyetle üstün durumda gözüküyor. Oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş 105 galibiyet alırken, 108 karşılaşmada taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. İki ekip ilk kez 1924 yılında Taksim Stadı'nda karşılaşırken Beşiktaş sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Son mücadelelerini geçen yıl Süper Final maçında yapan takımlar Türk Telekom Arena Stadı'ndan 2-2'lik beraberlikle ayrıldılar.

İnönü'de basının ilgisi büyük

Fanatik gazetesinin haberine göre ise, Süper Lig’de sezonun ilk derbi karşılaşmasına medya da büyük ilgi gösteriyor. İnönü Stadı’nda saat 21.45’de başlayacak dev maç için Türkiye Spor Yazarları Derneği’ne yoğun biçimde akreditasyon başvurusu yapıldı. Derbiyi, stattaki basın tribünün kapasitesi oranında 3’ü yabancı 170 gazeteci ile saha içinde 90’a yakın foto muhabirinin takip edeceği, basın tribününe yapılan birçok başvurunun ise kısıtlı kapasite nedeniyle geri çevrildiği açıklandı. Geçen sezon Süper Final’deki Beşiktaş-Galatasaray maçına da gazeteciler büyük ilgi göstermiş ve hem normal sezon, hem de Süper Final’deki karşılaşmalarda İnönü Stadı’nın basın tribünü dolmuştu.

Güvenlik üst seviyede