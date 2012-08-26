Sezonun ilk derbisi İnönü'de

Ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, 55 yıllık lig tarihinin en erken derbisinde BJK İnönü Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başladı. Dev maçı FIFA kokartlı hakem Bülent Yıldırım yönetiyor.

Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Galatasaray, kendi evinde ligin yeni ekibi Kasımpaşa'yı 2-1 yenerken, maddi sorunları nedeniyle sezona sıkıntılı başlayan Beşiktaş ise deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Ligde 131 gün sonra BJK İnönü Stadı'nda taraftarlarının karşısına çıkacak siyah-beyazlılar, evindeki son 17 lig maçında sadece 2 kez mağlup olduğu Galatasaray'ı Dolmabahçe'den puansız göndererek, sezonun ilk galibiyetini almayı amaçlıyor.

Ligin son şampiyonu Galatasaray ise, Fenerbahçe'yi yenip TFF Süper Kupa'yı kazanarak başladığı yeni sezondaki ilk lig derbisinden de 3 puanla ayrılıp, lig tarihindeki 1000. galibiyetini ezeli rakibi karşısında almayı hedefliyor.

Beşiktaş'ta Almeıda yok

Sezonun ilk derbisinde Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş, ezeli rakibini Dolmabahçe'den puansız göndermenin hesabını yapıyor.

Maddi sorunları nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren siyah-beyazlılar, geçen sezonun lig şampiyonu, yeni sezona da TFF Süper Kupa'yı kazanarak iyi bir moralle başlayan Galatasaray'ı, tam 131 gün sonra BJK İnönü Stadı'nda buluşacağı taraftarının desteğiyle yenmeyi amaçlıyor.

Sezona, kendisine sürekli ters gelen İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında 1-1'lik beraberlikle başlayan Kara Kartallar'da, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçta tek golünü atan Almeida, sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek.

Uzun süreli sakatlıkları bulunan İsmail Köybaşı ve Tanju Kayhan'dan da yararlanamayacak olan siyah-beyazlılarda, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında sakatlanan Veli Kavlak, Cenk Gönen ve Olcay Şahan'ın ise derbide oynamaları bekleniyor.

Teknik adamlık kariyerinde ilk derbisine çıkacak Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın sahaya sürmesi beklenen olası 11 şöyle: Cenk Gönen, Hilbert, İbrahim Toraman, Sivok, Uğur Boral, Holosko, Hasan Türk, Veli Kavlak, Olcay Şahan, Fernandes, Mustafa Pektemek

Galatasaray'da tek eksik Engin Baytar

Ezeli rakiplerinden Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'ın da tek hedefi galibiyet.

Yaptığı önemli transferlerle dikkati çeken ve sezona kendi seyircisi önünde 2-1'lik Kasımpaşa galibiyetiyle başlayan son şampiyon sarı-kırmızılı ekip, yaşadığı mali sorunlar nedeniyle kadrosunda revizyona gitmek zorunda kalan Beşiktaş'a karşı puan kaybı yaşamak istemiyor.

Beşiktaş karşılaşması öncesi Galatasaray'da, Trabzonspor forması giydiği geçen sezondan kalan kırmızı kart cezasını Kasımpaşa maçında dolduran Burak Yılmaz ile A Milli Takım'ın Avusturya ile yaptığı özel maçta geçirdiği sakatlık düzelen Semih Kaya, teknik direktör Fatih Terim'in forma vermesi halinde oynayabilecek.

Derbi maçta Galatasaray formasını giyme ihtimali bulunmayan tek isim ise, TFF Süper Kupa maçında hakem Cüneyt Çakır'a yönelik müdahalesi nedeniyle 11 maç ceza alan Engin Baytar.

Kadroda değişim beklentisi

Burak Yılmaz ile Semih Kaya'nın kadroya dönüşü ve Melo'nun özel çalışmalarla antrenman eksiğini kapatması nedeniyle teknik direktör Fatih Terim'in Beşiktaş maçının kadrosunda bazı değişiklikler yapması öngörülüyor.

Tecrübeli teknik adamın, Semih Kaya'ya forma vermesi halinde savunmada Dany'nin yedek oturması, forvette ise Umut Bulut ile birlikte Burak Yılmaz veya Elmander'in ilk 11'de olması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekipte Burak Yılmaz, geçen sezondan kalan kırmızı kart cezası nedeniyle yeni takımıyla henüz resmi maça çıkamadı.

Öte yandan, transferi en son sonuçlanan isim olan Brezilyalı oyuncu Melo'nun da Beşiktaş karşısında ilk 11'de maça başlaması bekleniyor. Melo'nun ilk 11'de şans bulması halinde, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyen Aydın Yılmaz bu kez kulübede oturabilir.

1000. galibiyet peşinde

Derbi maçta Galatasaray, Beşiktaş karşısına önemli bir unvan elde etmek için de sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekibin Beşiktaş karşısında alacağı galibiyet, lig tarihinde elde edeceği 1000. galibiyet olacak ve Cim Bom, Fenerbahçe'nin ardından 1000 galibiyete ulaşan ikinci ekip unvanını kazanacak.

Galatasaray'ın, Beşiktaş derbisine başlayacak olası 11'i şöyle: Muslera, Eboue, Semih Kaya, Ujfalusi, Hakan Kadir Balta, Hamit Altıntop, Selçuk İnan, Melo, Emre Çolak, Elmander (Burak Yılmaz), Umut Bulut