-Sezonun ilk derbi maçına büyük ilgi İSTANBUL (A.A) - 27.10.2011 - Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki sezonun ilk derbi maçına iki takım taraftarları da büyük ilgi gösterdi. Hafta içi olmasına rağmen iki takım taraftarları da tribünlerdeki yerlerini alarak takımlarını destekledi. Bu arada yoğunluk nedeniyle bazı taraftarlar, maç başladıktan sonra stada girebildi. Siyah-beyazlı taraftarlar, derbi öncesinde Van'daki deprem ve şehitler için pankartlar açıp, tezahüratlar yaptı. Maç öncesi kapalı tribünde ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' yazılı dev Türk bayrağı açılırken, ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' diye tezahüratlar yapıldı. Van'daki deprem için de ''Acımız sokağın taVAN'ı kadar'', ''Van'ımız canımız çok büyüktür acımız'' pankartları açıldı. Bu arada, karşılaşma öncesinde şehitler ve Van'da hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Derbi maçta, Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği üyesi, şehit er Eyüp Çolakoğlu için pankart açıldı. Hain terör saldırında Hakkari Çukurca'da hayatını kaybeden 24 şehitten birisi olan er Eyüp Çolakoğlu için kapalı tribüne ''Bunu asla unutma ey kahraman şehit, seni toprağa değil yüreğimize gömdük'' yazılı dev bir pankart asıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da derbi maçını izledi. Bakan Kılıç'ın yanı sıra Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, yardımcısı Oğuz Çetin, (A) Milli Takım İdari Koordinatörü Okan Buruk da maçı izleyenler arasındaydı. -İlk kez perşembe günü oynuyorlar- Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında ligde ilk kez bir maç perşembe günü oynandı. İki takım tarihlerinde Süper Lig'de bugüne kadar perşembe günü karşı karşıya gelmemişti.