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Spor

Sezonu kapattı mı?

Hamit'ten gelen haber teknik patron Heynckes'ı kara kara düşündürüyor.

13 Mayıs 2009 03:00

Hamit'ten gelen haber teknik patron Heynckes'ı kara kara düşündürüyor. Milli futbolcumuzun sakatlığının ciddi olduğu ve sezonu kapattığı belirtiliyor.


Almanya Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih forması giyen milli oyuncumuz Hamit Altıntop'un sol bacak kasındaki sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı bildirildi. Bundesliga'nın 32. haftasında Bayern Münih'in sahasında Bayer Leverkusen'i 3-0 yendiği maçta ısınma hareketleri yaparken sakatlanan Hamit takımını son 2 haftada yalnız bırakacak.

Bu sezon 11 maçta forma giyen Hamit Altıntop 2 gol atıp 1 kez de asist yaptı. Bayern Münih'in en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen 27 yaşındaki Hamit'in yerine teknik direktör Jupp Heynckes, Leverkusen karşısında Van Buyten'i ilk 11'de oynatmıştı.

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