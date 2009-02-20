'Sezon sonu gideceğim'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin yeni teknik direktörü Guus Hiddink, sezon sonuna kadar olan sözleşmesini uzatmayacağını söyledi.



Hollandalı teknik direktör Hiddink, Stamford Bridge Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, Chelsea'ye sezon sonuna kadar yardımcı olacağını belirterek, İngiliz kulübünün sahibi Rus milyarder Roman Abramovich'in de kendisine mayıs sonuna kadar bir sözleşme önerdiğini bildirdi.



Hiddink, asıl görevinin Rusya Milli Takımını 2010 Dünya Kupası'na hazırlamak olduğunu ifade ederken, "Mart sonunda grup eleme maçları için, Mayıs sonunda ise temelli dönüyorum" dedi.



Dünya Kupası grup eleme maçlarında Rusya, 28 Mart'ta Azerbaycan, 4 Nisan'da da Lihtenştayn ile karşılaşacak.



62 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı, kısa bir süre önce Brezilyalı teknik direktör Luiz Felipe Scolari'nin yerine Chelsea'de göreve getirilmişti.

