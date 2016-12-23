Sezon başında transfer edilen Cavanda gönderiliyor

Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in talebiyle Galatasaray'a transfer olan ancak performansı ile hayal kırıklığına yaratan Luis Cavanda ile yollar ayrılıyor.

Sezon başında kendisine sunulan listeden Cavanda’yı seçen Hollandalı hocanın bu isteği yerine gelmiş, Belçikalı oyuncu sarı-kırmızılı takıma transfer olmuştu.



Sabah’ta yer alan habere göre sağ bekteki kötü performansının ardından Cavanda’nın bileti kesildi.

Başkan Dursun Özbek oyuncunun yıllık ücretinden kurtulmak için bedava yollamaya çalışan Trabzonspor’a 1 milyon 800 bin Euro bonservis ödemişti.