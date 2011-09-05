-Sezon açılışına Bakan Kılıç da katıldı SAMSUN (A.A) - 04.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor sezon açılışını yaptı. Karadeniz ekibinin 19 Mayıs Stadı'ndaki sezon açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da katıldı. Ebru Yaşar'ın konser verdiği sırada stada gelen Bakan Kılıç'ın, Tunceli ve Hakkari'deki hain saldırıda 1 teğmen, 1 uzman çavuş ve 2 korucunun şehit olduğu uyarısı üzerine konser yarıda kesildi. Kılıç, açılışta yaptığı konuşmada, ''2011-2012 futbol sezonunun, Bakanlığımızca sponsor olduğumuz Spor Toto Süper Lig'in Türkiye'ye, Türk milletine hayırlı olmasını diliyorum'' dedi. Tunceli ve Hakkari'deki hain saldırıya işaret ederek konuşmasını sürdüren Bakan Kılıç, şunları kaydetti: ''Terörle mücadelede şehit verdiğimiz kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve acılı ailelere başsağlığı diliyorum. Hiç kuşkunuz olmasın ki bu coğrafyada Türk milleti tek vatan, tek devlet, tek bayrak ve tek millet olarak yaşamaya sonsuza kadar devam edecektir. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bunu bir gün herkes anlayacak. Duyarlılığınıza teşekkür ediyorum. Bugün Samsunspor'un sezon açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Yeni sezonun hem Samsunspor'a hem de Samsunspor'la birlikte Süper Toto Süper Lig'de temsil edilen 18 takımımızla Türkiye'ye hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.'' -Samsun'a modern stadyum- Spor Kenti Samsun olma yolunda bugün 7 bin 500 kişilik Samsun Spor Salonu'nun temelini attıklarını hatırlatan Kılıç, 30 trilyon liraya mal olacak spor salonunun 29 Ekim 2012 tarihinde hizmete açılmasının planlandığını belirtti. Samsun'a yeni bir stadyum sözünü seçimlerde verdiklerini hatırlatan Kılıç, şöyle devam etti: ''Stadyum Samsun için de inşallah 2011 yılı sonuna kadar bu süreci tamamlayacağız. Samsunspor ve Samsunspor taraftarlarını yeni, modern, Avrupai koşullarda, çok çağdaş bir stadyuma kavuşturacağız. Şimdiden Samsunlulara, Samsunspor'a hayırlı, uğurlu olsun diyorum.'' Bakan Kılıç'ın konuşması sırasında taraftarların ''Stadyumun ismi Atatürk olsun'' diye tezahürat etmeleri üzerine Kılıç, şunları söyledi: ''Değerli kardeşlerim, biz kafiyeli olsun diye 'Stadyum Samsun' dedik. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk'ten büyük önder yok. Samsun ne derse o olur. Samsunlu'nun dediği olur, Samsun bunun kararını verir. Gençlik ve Spor Bakınınız olarak ben, İnşallah arkadaşlarımın da destekleri ile bu stadyumu Samsun'a kazandırayım, ismini Samsunlular koysun.''