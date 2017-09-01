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Sezon açıldı ama balıkçı tekneleri kıyıda kaldı

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL, (DHA) - DENİZLERDE av sezonunun açıldığı tarih olan 1 Eylül, Kurban Bayramı'na denk geldiği için balıkçı tekneleri kıyıda kaldı

01 Eylül 2017 12:33

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL, (DHA) - DENİZLERDE av sezonunun açıldığı tarih olan 1 Eylül, Kurban Bayramı\'na denk geldiği için balıkçı tekneleri kıyıda kaldı. 
Yaklaşık 4 ay süren denizlerdeki av yasağı sona erdi. Ancak balık sezonunun açılışının Kurban Bayramı\'na denk gelmesi nedeniyle İstanbul\'da balıkçılar denize açılmadı. Önceki yıllarda görkemli törenlerin düzenlendiği Rumeli Feneri\'nde tekneler limanda kaldı. Kurban Bayramı dolayısıyla denize açılmadıklarını belirten balıkçılar, bayramın ikinci gününden itibaren denize açılacaklarını söylediler.

\"KURBAN BAYRAMI OLDUĞU ZAMAN GENELDE BALIKHANELER KAPALI OLUR\"
Geçen senelerde av sezonunun açılmasıyla birlikte yoğunluk gözlenen Sarıyer Rumeli Feneri\'ndeki balıkçı barınaklarından bu yıl tekneler açılmadı. Bir balıkçı durum hakkında şunları söyledi:

\"Bayram dolayısla gemiler açılmadı. Tabii Ordu\'dan, Samsun\'dan gelen balıkçılar var.  Bayramın ikinci gününden itibaren açılmaya başlarlar. Zaten balık hali de kapalı.\"

Bir diğer balıkçı ise, \"Kurban Bayramı olduğu zaman genelde balıkhaneler kapalı olur. Balıkçı arkadaşlar bayramda evlerinde dursunlar diye bu yıl biraz geç başlayacak. Sezona bu dönem itibarıyla hazırız. Denizlerde balık durumu şimdilik iyi gibi duruyor\" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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