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SEZON AÇILDI AMA BALIKÇI TEKNELERİ KIYIDA KALDI 

*Denizlerde av sezonunun açıldığı tarih olan 1 Eylül, Kurban Bayramı'na denk geldiği için balıkçı tekneleri kıyıda kaldı

01 Eylül 2017 03:58

*Denizlerde av sezonunun açıldığı tarih olan 1 Eylül, Kurban Bayramı\'na denk geldiği için balıkçı tekneleri kıyıda kaldı. 

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA
Yaklaşık dört ay süren denizlerdeki av yasağı bu gece itibarı ile sona erdi. Ancak balık sezonunu açılışının Kurban Bayramı\'na denk gelmesi nedeniyle İstanbul\'da balıkçılar denize açılmadı. Önceki yıllarda görkemli törenlerin düzenlendiği Rumeli Feneri\'nde tekneler limanda kaldı. Yarın başlayacak olan Kurban  Bayramı dolayısıyla denize açılmadıklarını belirten balıkçılar, bayramın ikinci gününden itibaren denize açılacaklarını belirttiler.

\"KURBAN BAYRAMI OLDUĞU ZAMAN GENELDE BALIKHANELER KAPALI OLUR\"
Geçen senelerde av sezonunun açılmasıyla birlikte yoğunluk gözlenen Sarıyer, Rumeli Feneri\'ndeki balıkçı barınaklarından bu yıl tekneler açılmadı. Bir balıkçı durum hakkında şunları söyledi; \"Bayram dolayısla gemiler açılmadı. Tabi Ordu\'dan, Samsun\'dan gelen balıkçılar var.  Bayramın ikinci gününden itibaren açılmaya başlarlar. Zaten balık hali de kapalı.\" Bir diğer balıkçı ise, \"Kurban Bayramı olduğu zaman genelde balıkhaneler kapalı olur. Balıkçı arkadaşlar bayramda evlerinde dursunlar diye bu yıl biraz geç başlayacak. Sezona bu dönem itibarıyla hazırız. Denizlerde balık durumu şimdilik iyi gibi duruyor\" diye konuştu. 


Görüntü Dökümü:
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-Limandan görüntüler
-Bekleyen tekneler
-Balıkçılar ile röportaj
-Genel ve detay görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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