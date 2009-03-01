Kumsalları kapatan şezlong mafyasına gün doğdu. Hükümet, seçim öncesi işgale ikinci affı çıkarıyor. TCK değişikliği onaylanırsa kıyı işgaline verilen 3 yıl hapis kalkacak.



AKP, seçim öncesi tartışmalı yasalara imza atmaya devam ediyor. Önce Tapu Kanunu'nda değişiklik yaparak, 2B olarak bilinen orman arazilerini işgal edenlere tapu alma yolunu açan hükümet, geçen hafta Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yaptığı değişiklikle 'kıyıları işgal ederek, kumsallara şezlong koyup paralı işletime sunanlara' verilen 3 yılık hapis cezasını kaldırdı.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nden Mehmet Hışır bir açıklama yaparak, hükümetin 440 bin kilometrekarelik alanda uygulayacağı kadastro çalışmalarını sonuçlandırmak üzere olduğunu söyledi.



Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nın TCK'da yapılan değişiklikle ilgili hazırladığı rapordaki tespitler ise şöyle: 'Hükümet, 25 Şubat'ta, TCK'nın 154. maddesini değiştirerek, kamuya ait taşınmazları işgal eden ve bunların sınırlarını değiştiren kişilere verilen 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasını kaldırıyor. Yeni yasa ile sadece başkasına ait taşınmaz malları işgal eden kişiler ceza alacak. Bu ceza da şikayete bağlandı. Yasa değişikliğiyle kamu taşınmazları yağmalanacak, işgalciler ödüllendirilecek. 2-B arazilerini kullanan turizmciler hakkında açılan davalar da düşecek.'



Raporda değişiklikle, Anayasa'daki 'sahil şeritlerinin kullanımında kamu yararı gözetilir' ilkesinin ihlal edildiğine vurgu yapılarak, 'Düzenlemeyle kamuya ait kumsallar, otellerin tekeline girecek' dendi.



Hazine davaları düşecek



Raporda Hazine'nin mülkiyet hakkı ile ilgili tespitler şöyle: “Diğer değişiklikle, Hazine, kadastro gerekçesiyle tapulu arazilere sadece 10 yıl içinde dava açabilecek. Oysa Yargıtay kararına göre, Hazine'nin dava hakkı sınırsızdı. Şimdi devletin hükmü altında olduğu iddiasıyla açılmış ve kesin hükme bağlanmamış davalarda, 10 yıllık süre geçmişse Hazine'nin mülkiyet davaları düşecek.”



