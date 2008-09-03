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Spor

Sezgin'den Skibbe'ye destek

Galatasaray Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin, teknik direktör Michael Skibbe'nin gönderilmesinin söz konusu olmadığını ifade ederek, ''Galatasaray geleneklerinde bir antrenör&uum

03 Eylül 2008 03:00


Galatasaray Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin, teknik direktör Michael Skibbe'nin gönderilmesinin söz konusu olmadığını ifade ederek, ''Galatasaray geleneklerinde bir antrenörün iki haftada defterinin dürüldüğü görülmemiştir'' dedi.

Galatasaray Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin, basında, alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle eleştirilen teknik direktör Michael Skibbe'ye sahip çıktı.

Yeni transfer Serkan Kurtuluş'un medyaya tanıtımı nedeniyle düzenlenen basın toplantısında, Skibbe ile ilgili de açıklamalarda bulunan Sezgin, ''Biz hocayı tartışmıyoruz, başkaları tartışıyor. Biz kendisinin arkasındayız, Galatasaray geleneklerinde bir antrenörün iki haftada defterinin dürüldüğü görülmemiştir'' dedi.

''Acımasızca, insafsızca eleştiriler yapılıyor'' diyen Adnan Sezgin, ''Ligi şampiyon bitirmiş bir takımın 8 oyuncusu Avrupa Şampiyonası nedeniyle 46 günlük kamp dönemi geçirdi. Burada 2-3 sakatlık oldu, Kewell ve Linderoth uzun süre takımdan ayrı kaldı. Bazı dezavantajlar, şanssızlıklar yaşandık. Haksızca ve acımasızca eleştirileri doğru bulmuyorum. Çok iyi hazırlansaydık her şey değişik olabilirdi. Şampiyonlar Ligi'nde kalmamamız çok üzüntülü oldu. Ama Avrupa macerası bitmiş değil, UEFA Kupası'nda da çok iyi yere geleceğimize inanıyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.

BELLİNZONA MAÇININ SAATİ BELLİ OLDU

Bu arada Galatasaray'ın UEFA Kupası 1. turunda İsviçre'nin Bellinzona takımıyla 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda yapacağı ilk maçın TSİ 21.45'de başlayacağı açıklandı. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Basel kentindeki karşılaşma St. Jakob-Park Stadı'nda oynanacak.

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