-SEZGİN: TEKNİK HEYETİN KARARI İSTANBUL (A.A) - 19.11.2010 - Galatasaray Sportif Direktörü Adnan Sezgin, Bosna-Hersekli futbolcu Zvjezdan Misimovic'in kadro dışı bırakılması kararının tamamen teknik heyete ait olduğunu söyledi. Adnan Sezgin, Galatasaray'ın bu akşam yaptığı antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Misimovic'in kadro dışı bırakılmasına ilişkin soru üzerine Sezgin, ''Tamamen teknik heyetin kararı. Misimovic'e iletildi. Spekülasyonların önüne geçmek için resmi sitemizde de detaylarıyla yayınlandık'' dedi. Bir soru üzerine, Misimovic'in sözleşmesinin opsiyonlu olduğunu belirten Sezgin, ''Ancak bu kararı o sözleşmeyle bağdaşlaştırmak doğru değil. Tamamen teknik heyetin aldığı bir karardır'' dedi. Sezgin, Misimovic'in daha önce açıklandığı gibi A2 takımıyla değil, özel antrenör ve programla çalışacağını kaydetti. ''Misimovic'in kadro dışı bırakılması bir adım mı? Başka kararlar alınacak mı'' şeklindeki soruyu ise Adnan Sezgin, ''Yönetim kurulunun takdirini gerektiren bazı konular var. Gelecek haftayı beklemekte yarar var'' dedi. Galatasaray'ın zor günlerden geçtiğini belirten Sezgin, ''Liderler dalgalı denizde belli olur. Bu takımı gerçek seviyesine getirecek olanlar yine bu forma altında mücadele eden bizleriz. Biz en kötü şartlarda bile takımımıza inanıyoruz. Hem taraftarımıza hem camiamıza inanıyoruz. Hep birlikte iyi günler yaşamak istiyoruz. Galatasaray bu zor günlerden geçecek kadar büyük bir camiadır'' diye konuştu. UltrAslan taraftar grubunun yönetimin görev süresinin dolduğunu ve görevi bırakması gerektiği yönündeki açıklamasına ilişkin soruyu ise Sezgin, ''Bu günlerde süre gelen kampanya, yayın süreci diyeyim... Önemli olan bu günleri birliktelikle, birlikte aşabilmek. Biz bunu bekliyoruz'' şeklinde yanıtladı. Hagi'nin ''Takımda kiralık oyuncu istemiyorum'' şeklindeki demecinin hatırlatılması üzerine ise Sezgin, ''Takımda sadece Insua kiralık. Satış opsiyonuyla almıştık. Bu konudaki kararı daha sonra alacağız'' dedi. Sezgin ayrıca, bir gazetecinin ''Galatasaray'daki başarısızlığı neye bağlıyorsunuz'' şeklindeki sorusunu ise, ''Bunun birçok nedeni olabilir ama bulunduğu yeri hak etmediğini, olmaması gereken yerde olduğunu söyleyebilirim'' diyerek yanıtladı.