Selçuk Mızraklı'nın aldığı hapis cezasına tepkiler: 31 Mart sonrası kumpas başlatıldı

31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve yerine kayyım atanan Selçuk Mızraklı’ya verilen hapis cezasına birçok isim tepki gösterdi.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kendi YouTube kanalı MST TV'de yaptığı yayında Mızraklı'nın gizli tanık ifadesiyle yargılandığını belirtti. Mızraklı'nın bir itirafçı kumpasıyla karşı karşıya olduğunu belirten Tanrıkulu, "Mızraklı hakkında 31 Mart öncesi hiçbir dava yoktu. Diyarbakır'ı kazanacağı belliydi. Sonrasında bir kumpas başlatıldı. 2016'da Nusaybin'de yakalanan bir kadın sahte bir beyan verdi. Avukatlar, beyanın sahte olduğunu delilleriyle ortaya koydu. Eskiden Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nde savcılar, bu sahte beyanları elinin tersiyle itiyordu. Şimdi baktığımızda ise yargının nasıl teslim olduğunu görüyoruz" dedi.

Karara tepki gösteren bağımsız milletvekili Cihangir İslam Twitter hesabından kararın temyiz aşamasında düzeltileceğini umduğunu belirterek, "Örgüt üyesi olmak nedeniyle Sayın Selçuk Mızraklı'ya verilen 9 yıl, 4 ay, 15 gün hapis cezası kamu vicdanını bir kez daha yaralamıştır. Kararın temyiz aşamasında düzeltileceğini umuyorum" diye yazdı.

HDP milletvekili Garo Paylan Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır halkının iradesi sevgili Selçuk Mızraklı’ya 9 yıl 4 ay hapis cezası verdiler. Bu kararı verdirenler çok yakında tarihin çöplüğüne gidecek. Selçuk Mızraklı ve bütün siyasi rehineler onurumuzdur" diyerek tepki gösterdi.

Ne Olmuştu?

Görevden alınıp yerine kayyım atanmasının ardından tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'ya 'terör örgütü üyesi olmak' iddiasıyla 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.