Sezgin Tanrıkulu: Ne yazık ki 2018'in ilk gününü cezaevinde geçiremeyeceğim

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2018 yılının ilk sabahında cezaevlerine ziyarette bulunmak için başvurduğu Adalet Bakanlığı'ndan yanıt alamadığını aktardı. Tanrıkulu, "Bu yılın ilk gününü hapishanelerdeki gazeteci ve siyasetçileri ziyaret edemesem de, onların ifade özgürlüğü için mücadelemi her platformda sürdüreceğimin bilinmesini isterim" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Tanrıkulu'nun konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama şöyle:

Türkiye’de insan hakları sorunlarının derinleşmeye başladığı 2016 ve 2017 yıllarında yeni yılın ilk gününü hapishanedeki gazetecileri ve politikacıları ziyaret ederek geçirdim. Gazetecilik ve siyaset yapma özgürlüğünün engellendiği bir ülkede, bu özgürlüğü kullandığı için hapsedilen insanlarla dayanışmak, özgürlük talebinin bir parçasıdır. Dolayısıyla yeni yılın ilk günü bir milletvekili olarak gelenekselleştirdiğim bu ziyaretleri son derece önemsiyorum.

Ama kamuoyuna ve hapisteki gazeteci-politikacılara üzülerek bildiriyorum ki, bu yıl ilk kez yeni yılın ilk günü yaptığım ziyaretleri gerçekleştiremeyeceğim. Çünkü Adalet Bakanlığı hapishanedeki mahkûmları ziyaret etmeye yönelik tüm başvurularıma bir süredir hiçbir yanıt vermiyor.

Bir milletvekili olarak en tabii hakkım olan cezaevi ziyaretlerini gerçekleştirmem Adalet Bakanlığı tarafından engelleniyor.

2018 yılının ilk sabahında hapishane ziyareti için de dilekçe vermiştim ve bir kez daha Adalet Bakanlığından başvuruma hiçbir yanıt verilmedi.

Tarihimizin en kötü yargı ve yönetim dönemindeyiz. Öyle ki, milletvekilinin ziyaretinden bile korkan, kaçan bir adalet mekanizması işletiliyor.

2018 yılına insan hakları ihlallerinin ülke genelinde sistematikleştiği bir atmosferde giriyoruz. Darbe dönemleri de dâhil olmak üzere hiçbir dönemde onlarca milletvekili, yüzlerce gazeteci, binlerce siyasetçi, avukat, insan hakları savunucusu, akademisyen ayları ve hatta yılları aşan sürelerde hapiste tutulmamıştı. AKP, Cumhuriyet tarihinin tüm ihlallerini aşma rekoru kırarak 2018 yılına giriyor.

2016’da ve 2017’de ülkenin yarısı sadece AKP’ye oy vermedikleri ve başkanlık sistemini desteklemedikleri için “düşman” ilan edildi. Ve AKP artık kendi çocuklarını da yemeye başladı. Nitekim şimdi de artık AKP, kendi kurucularını, halen partide aktif olarak yer alan üyelerini ve en sembolik isimlerini bile düşman olarak ilan ediyor.

Yargı da AKP’deki dar bir kliğin kişisel istek ve arzularının yürütücüsü haline geldi. Bireysel olarak hâkimler ve savcılarının sergiledikleri yanlı tavırların ötesinde, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay gibi köklü cumhuriyet kurumlarının içine düşürüldüğü durum çok hazindir.

Ama bu bizim değil, AKP’nin içinde bulunduğu hazin ortamdır. Temel insan haklarını, demokrasiyi, özgürlük ve eşitliği, adaleti savunan bizler açısından 2018 yeni bir yıldır! Yeni bir mücadele yılıdır! AKP iktidarı 2018’in ilk gününe eski çürümüşlüğün devamı olarak uyanırken, bizler yeni bir demokrasi mücadelesi yılına giriş yapacağız!

Bu vesileyle, 2018’in ilk sabahında, masum olup da hapiste tutulan tüm mahkûmların “yeni yılını” kutluyor ve her şeye rağmen ümitli olmalarını telkin ediyorum. Tüm “fikir suçluları”: cezaevindeki tüm milletvekilleri, politikacılar, gazeteciler, insan hakları savunucuları, avukatlar, akademisyenler ve tüm masum vatandaşlarımız; 2018 adaletin “amasız” tecelli ettiği, adaletin yerini bulduğu yıl olsun! Umudumuzu ve direncimizi kaybetmediğimiz sürece önümüzde çok daha güzel yeni yıllar olacağına kimsenin kuşkusu olmasın!

Bu yılın ilk gününü hapishanelerdeki gazeteci ve siyasetçileri ziyaret edemesem de, onların ifade özgürlüğü için mücadelemi her platformda sürdüreceğimin bilinmesini isterim!

Tüm halkımızın yeni yılını kutluyorum.