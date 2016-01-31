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Sezgin Tanrıkulu: CHP ve HDP ortak hareket ederse şiddeti engelleyebilir

"Meclisi konuşamaz ve çalışmaz duruma getirmek için tatil ettiler”

31 Ocak 2016 11:57

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye’nin algı operasyonuna rağmen 7 Haziran seçiminden sonra yaşanan kayıpları unuttuğunu kaydederek “Meclis konuşamaz ve çalışmaz duruma getirmek için tatil edildi” diyen Tanrıkulu, HDP ile CHP’nin yeni bir sürece başlamasının, bu şiddet ortamının önüne geçilmesinde önemli rol oynayacağına dikkat çekerek, ortak tutumlarla, aklı selimle bu şiddet ortamının önüne geçilebileceğini belirtti. 

Medyascope’ta Fatma Yörür’e konuşan Tanrıkulu’nun açıklamalarının bulunduğu video şöyle:

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