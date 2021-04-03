Sezgin Özcan yazdı: Gelir testi GSS prim borcunuzu sıfırlayabilir!

Sigortalı olarak çalışmayan, ana, baba ya da eşin bakmakla yükümü olduğu kişi olarak sağlık yardımı alamayanlar zorunlu genel sağlık sigortalısı sayıldığını hatırlatan Sözcü yazarı Sezgin Özcan, aylık gelirleri asgari ücretin üçte birini aşıyorsa, asgari ücretin yüzde 3'ü kadar genel sağlık sigortası (GSS) primi ödemek zorunda olan vatandaşların gelir testi yaptırması gerektiğini söyledi.

“Sigortalı olarak çalışmayan, ana, baba ya da eşin bakmakla yükümü olduğu kişi olarak sağlık yardımı alamayanlar zorunlu genel sağlık sigortalısı sayılıyor” diyen Özcan, “7256 sayılı borç yapılandırma yasası, gelir testine girmemiş GSS'lilere gelir testine başvurup, GSS primlerinin gelir testi sonucuna göre belirlenmesi fırsatı sunuyor” diye yazdı.

Daha önce gelir testi yaptırmamış olanların 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurabileceğini hatırlatan Özcan, devamında şunları kaydetti:

“Gelir testi sonucu her türlü gelirlerinin hane içinde kişi başına düşen aylık tutarının asgari ücretin üçte birinden (1.192,50 liradan) az olması halinde tahakkuk ettirilen GSS prim borçları tescil tarihi itibarıyla silinecek ve borçtan kurtulacaklar.

Bundan sonraki süreçte, sigortalı olarak çalışmadıkları ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmadıkları sürece primleri devlet tarafından karşılanmak suretiyle sağlık yardımı alacaklar.”

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