Sezgin Baran Korkmaz ve SBK Holding hakkındaki 'el koyma kararının' kaldırılma gerekçesi Utah Mahkemesi'nin 'deliller yetersiz' hükmü

Kingstonlar ve Dermen, ABD'deki şirketlerinin 2010-2016 yılları arasında 'yenilenebilir bio-yakıt üretip sattığına' dair sahte belgeler düzenleyerek, ABD Milli Gelirler Vergi Dairesi'nin (IRS) sağladığı yaklaşık 511 milyon dolarlık vergi indiriminden haksız yere faydalanmakla suçlanmıştı.

Soruşturma belgelerinde 'ABD Hazinesi dolandırılarak elde edilen teşviklerin' 134 milyon dolarlık kısmının da aralarında SBK Holding'e ait olan inşaat, ilaç şirketleri ile gayrimenkul yatırımları aracılığıyla Türkiye'ye gönderildiği belirtiliyordu.

Jacob Kingston ve Isaiah Kingston da Temmuz 2019 tarihli mahkeme belgelerine göre iddia pazarlıklarında 'el koyma kararını kabul ettiklerini' söyledi.

Bunun üzerine İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, Sezgin Baran Korkmaz ve 13 kişinin mal varlıklarına el koyma kararı aldı.

Ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ise 6 Ekim tarihli karar metninde Sezgin Baran Korkmaz ve 13 kişinin 'şirket ve kişilere ilişkin banka hesaplarında bulunan bloke ve tedbirlerin ivedi kaldırılması' talimatı verdi.

'İddia pazarlığındaki kabul yetersiz'

Başsavcılığın kararı, Utah Mahkemesi'nin "Türkiye'deki mal varlıklarına el koyma kararı için yeterli delil bulunamaması" hükmüne dayanıyor.

Mahkeme kararında sanık konumundaki Kingstonların her ne kadar 'iddia pazarlıklarında 'dolandırıcılık veya para aklama yoluyla elde edilen gelirlerin takibin kabul ettiklerini' söyleseler de bu iddia pazarlığı anlaşmalarının "söz konusu mal varlıklarına el koymak için yeterli delil oluşturmadığı" belirtiliyor.

Mahkeme kararında şu ifadeler yer alıyor:

"Hükümet ayrıca Dermen duruşması sırasında sunulan kanıtlara genel hatlarıyla atıfta bulunarak bu kanıtların iddia edilen mülk ile arasında bir bağlantı olduğunu gösterdiğini savunuyor. Ancak belgede, mahkemede sunulan üç adet delil, hak kaybını destekleyen mahkeme kanıtlarına örnek olarak veriliyor.

"Hükümetin dava kanıtlarına yaptığı üstünkörü referanslar, iddia edilen mülklerin büyük çoğunluğu ile bir bağlantı kurmakta yetersiz kalmaktadır."

Utah Federal Mahkemesi heyeti 'yeterli delil bulunmadığı' gerekçesiyle el koyma kararını reddederken iddiayı savunan savcılık tarafından ek deliller sunulması talebinde bulundu.

Utah Federal Mahkemesi'nin kamuya açık verilerinde, 18 Eylül ile 30 Eylül arasında alınan herhangi bir başka karar olmadığı görülüyor.

Kingston ailesi ve Lev Dermen hakkında neler biliniyor?

Kingston ailesi ABD'nin Utah kentinde faal olan "gizemli Mormon kültü The Order" olarak bilinen bir gruba mensup.

Aile, Utah merkezli Washakie Renewable Energy (Washekie) adlı yenilenebilir enerji şirketinin sahibi. Şirketin yönetim kurulu başkanı Jacob Kingston, Baş Mali Yetkilisi, Jacob'un ağabeyi Isaiah Kingston. Anneleri Rachel Kingston ve Jacob Kingston 'ın karısı Sally de şirket adına işlem yapan isimlerdendi.

Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhyan olarak da biliniyor) şirketleri California merkezli bir iş insanı. Yakıt şirketi Noil Energy Group; Beverly Hills merkezli gayrimenkul yatırım şirketi SBK Holdings USA ve Nevada merkezli yakıt katkı maddesi şirketi Viscon International, Lev Aslan Dermen'e ait.

ABD mahkemelerinin belgelerine göre Dermen ve Kingstonlar 2010-2016 yılları arasında şirketleri aracılığıyla ABD Vergi Dairesi'nden yenilenebilir yakıt üretip sattıklarına dair sahte belgeler düzenleyerek 1 milyar dolardan fazla vergi indirimi talebinde bulundular.

Dosyaya göre, Dermen ve Jacob Kingston, 15 milyon galon biyoyakıtı ABD içine ve yabancı ülkelere gönderip geri getirerek, yenilenebilir yakıt üretip sattıklarına dair sahte belgeler düzenlediler. Panama ve Hindistan'ın dahil olduğu ülkelere "hammadde" etiketi veya "bitkisel yağ" etiketiyle aynı ürün ithal edilip yeniden ABD'ye getirildi.

Şirketler ayrıca, birçok farklı banka hesabı aracılığıyla 3 milyar dolardan fazla bir miktarı da yakıt alım satımı yapmış gibi gösterdiler.

Bu şekilde şirketler ABD Vergi Dairesi'nden haksız yere 511 milyon dolardan fazla vergi indirimi aldı.