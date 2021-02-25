Sezgin Baran Korkmaz, Karsan ve Kıraça Holding’teki dolaylı paylarını Avukat Levent Göktaş’a devretti

Kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz’a ait SBK Holding, Karsan ve Kıraça Holding’teki dolaylı paylarını İnan Kıraç hesabına Avukat Mustafa Levent Göktaş’a devretti.

Kara para aklama suçlamasıyla soruşturulan SBK Holding, ilaç şirketi Biofarma’nın ardından otomotiv şirketi Karsan’daki dolaylı paylarını da sattı.

Sözcü’nün haberine göre sahibi olduğu Lüksemburg merkezli Silcolux şirketi vasıtasıyla Kıraça Holding’de yüzde 45’lik, Kıraça Holding vasıtasıyla da Karsan’da yüzde 28,56’lık paya sahip olan SBK Holding’in payları, Avukat Mustafa Levent Göktaş’a devroldu.

Hisseler Göktaş’a geçti

Karsan tarafından önceki gün akşam saatlerinde KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) sermayesinde dolaylı olarak payların %28,56’sına Silcolux S.A. sahiptir.

2. Silcolux S.A. paylarının tamamının 28 Ocak 2021 tarihinde İnan Kıraç hesabına Avukat Mustafa Levent Göktaş tarafından imzalanan Pay Devir Sözleşmesi uyarınca Avukat Mustafa Levent Göktaş’a devrolmuştur.

3. Bu bağlamda,

a. Kıraça Holding A.Ş. sermayesinde, Silcolux S.A. ve Silcolux Investments S.A. vasıtasıyla dolaylı olarak payların %45’ine,

b. Şirket sermayesinde, Kıraça Holding A.Ş. vasıtasıyla dolaylı olarak payların %28,56’sına Mustafa Levent Göktaş sahip olmuştur.”

Kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı olan ve şu an yurt dışında bulunan Sezgin Boran Korkmaz’ın yönetim kurulu başkanı olduğu SBK Holding, Silcolux şirketini Eylül 2020’de satın almıştı.

SBK Holding’in, 2014’te bünyesine kattığı ilaç sektörünün köklü şirketlerinden Biofarma İlaç için İsviçreli bir grup ile 12 Temmuz’da gizlilik sözleşmesi imzalayarak satışı için masaya oturduğu ve 14 Aralık’ta da satışın gerçekleştiği ortaya çıkmıştı.

Levent Göktaş kimdir?

Geçmişte Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan emekli Albay Levent Göktaş, Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı Muhabere Arama Kurtarma Birliği’nde de alay komutanlığı yapmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde çalıştığı dönemde, Öcalan’ın Suriye’den çıkarılması ve Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmesinde görev aldı. 2004’te askerlikten emekli olduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı.