Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranırken Avusturya’da tutuklanan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD’nin Utah Eyaleti Federal Savcılığı’nın hazırladığı fezlekede Türkiye’de kurulu ilginç bir şirket ismi yer aldı. Fezlekenin ön inceleme raporunda yer alan bu şirket Ingiltere’de kurulu GKFK şirketinin Türkiye şubesi olan GKFK Finansal Servis Ltd. Şirketi. Utah Savcılığı’nın hazırladığı fezleke ön raporunda, SBK şirketlerinin yöneticisinin, “Mega Varlık” şirketinin hesaplarını boşaltmak için Kasım Garipoğlu’na ait olduğu ortaya çıkan GKFX şirketi ile müşteri hesapları paylaşımı konusunda iş birliği yaptığının tespit edildiği ileri sürüldü.

Cumhuriyet’ten Miyase İlknur’un haberine göre, fezleke ön raporunda, “Istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın SBK şirketleri ve yöneticilerine karşı soruşturma başlatması üzerine yöneticiler Çağlar Şendil, Kamil Feridun Özkahraman, Doğa D.’nin SBK şirketlerinin hisse ve mallarını başka Türk ve uluslararası şirketlerine devretmek için işbirliği içinde olunan şirketlerin yönetici ve pay sahipleri ile çeşitli görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Mega Varlık Yönetim AŞ’nin Genel Müdürü Çağlar Şendil hakkındaki iddialarla ilgili olarak yaptığı açıklamada GKFX şirketinin varlığından bile haberinin olmadığını ve böyle bir şirket ile görüşme yapmadığını belirtmesine karşılık Utah Federal Savcılığı, “SBK şirketlerinin yöneticisi olan Çağlar Şendil’in Mega Varlık şirketinin hesaplarını boşaltmak için Istanbul’da kurulu GKFX şirketi ile müşteri hesaplarını kullanmak için iş birliği yaptığının tespit edildiği” gibi kesin bir dil kullanılıyor.

Cevap ve düzeltme metni

Gazeteniz tarafından, yukarıdaki linkte yer alan 12.11.2021 tarihli "Sezgin Baran Korkmaz hakkında hazırlanan fezlekede Garipoğlu detayı" başlığı altında okuyucuya sunulan haberde müvekkilim Çağlar Şendil hakkındaki iddialar gerçeğe aykırıdır.

Haber, aynı içerikle daha önce başka bir gazete de yer almış, müvekkilim gerekli açıklamaları yapmıştı. Haberin dayanağı olarak gösterilen ve Utah Savcılığına ait olduğu iddia edilen belge sahtedir. Müvekkilim Çağlar Şendil, GKFX isimli bir şirketin varlığını basında çıkan bu haberden sonra öğrenmiştir. Daha önce de kamuoyuna açıklandığı üzere, müvekkil Çağlar Şendil'in varlığını dahi sonradan öğrendiği GKFX isimli şirketin yetkilileriyla, sahipleriyle ya da ortaklarıyla hiçbir görüşmesi olmadığı gibi iş birliği ortak faaliyeti ya da çalışması da bulunmaktadır. Haberde iddia edildiği gibi "Mega Varlık şirketinin hesaplarını boşaltmak maksadıyla GKFX şirketi ile müşteri hesaplarını kullanmak için iş birliği yapması" söz konusu olmadığı gibi Mega Varlık Yönetim A.Ş. ile İngiltere'de kurulduğu ileri sürülen GKFX ya da Türkiye'de olduğu iddia edilen GKFX Finansal Servis ldt şirket arasında da hiçbir ticari ilişki söz konusu değildir.

Müvekkilim Çağlar Şendil, 2015 yılının haziran ayından bu yana Mega Varlık Yönetim A.Ş.'nin tüm faaliyetleri yasalara uygun olarak yürütülmektedir. Mega Varlık Yönetim A.Ş., periyodik olarak resmi kurumlar ve bağımsız denetçiler tarafından denetlenmekte, raporlar kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirmiş olduğu süreç denetim ve soruşturma makamlarınca incelenmiş yapılan işlemlerin yasalara ve tüm mevzuata uygun olduğu görülmüştür.

Mega Varlık Yönetim A.Ş.'nin genel müdürü olan müvekkilime ya da yönetim kurulu üyelerine yöneltilmiş bir suçlama bulunmamaktadırb. Müvekkilim Çağlar Şendil ve yönetim kurulu, şirketin hakim hissedarı hakkında ABD'nin Utah eyaletinde açılan dava ve Mega Varlık Yönetim A.Ş.'nin geleceği hakkında ABD makamlarıyla iletişim halindedirler

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Çağlar Şendil vekili Av. İsmail Bostan.