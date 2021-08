Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro talep ettiği iddia edilen Veyis Ateş, canlı yayına çıkacak: Açık açık sorun, açık açık konuşacağım

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'a ait olan Paramount Otel'de Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu, gazeteci Veyis Ateş ve Rasim Ozan Kütahyalı ile o dönemin Muğla Emniyet Müdürü'nün bedava tatil yaptıklarını iddia etmişti. Ardından, otelde kalanlar arasında ismi geçen Veyis Ateş’in Baran Korkmaz’dan ara buluculuk yapması için 10 bin euro talep ettiği ileri sürüldü. HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 14 Haziran tarihli yazısında Korkmaz’ın kendisini arayarak, “Size kirli bir gazeteciyi anlatacağım. Çünkü ben hayatımda böyle utanç verici, böyle rezil bir tehdit görmedim” dediğini ve Ateş hakkında “utanç verici” iddialarda bulunduğunu yazdı. “Tehdit, şantaj iddiaları. 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar. Kriminal nitelikte suçlamalar. Akıl alır gibi değildi” diyen Altaylı, “Dahası Baran Korkmaz elinde tüm bu iddialarını kanıtlayabilecek bir bant kaydı olduğunu ve bunu ablası gibi sevdiği bir gazeteciye daha önce dinlettiğini de iddia ediyordu” ifadelerini kullandı. Daha önce Korkmaz’ın kendisine “abla” diyerek hitap ettiğini söyleyen HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, ertesi gün kaleme aldığı yazısında söz konusu ses kaydını dinlediğini ifade etmişti. Yılman dinlediği kaydı şöyle aktarmıştı: Veyis Ateş diyor ki özetle; “Biliyorum canın çok acıyor. Her tarafı yakıp yıkmak istiyorsun. Çıkıp her yere konuşmak istiyorsun. Yaşadıklarını anlıyorum. Hak da veriyorum sana. Sen de eşine, ailene çoluğuna, çocuğuna kavuşmak istiyorsun… Hiçbir şey olmamış gibi ülkene dönmek istiyorsun… Ankara’dayım… Az önce senin görüşmeni yaptım. Şunu anladım ki seninle uğraşan bir klik ve lobi var ama bu arkadaşlarla işi tersine çevirmek mümkün…” Bunun üzerine SBK diyor ki; ”Abi ben hukuken zaten haklıyım ama yine de sen söyle nasıl olacak?” Veyis Ateş şöyle cevap veriyor; “Önce senin samimiyetini göstermeni bekliyorlar…” SBK ise; “Nasıl göstereceğim abi?” Veyis; “Talep ettikleri meblağı yollayacaksın“ diyor. SBK da; “Abi diyelim yolladım 10 milyon Euro… Peki ya sonra bu insanlara ulaşamazsak… Ne olacak o zaman?” diye soruyor… Veyis de diyor ki o zaman: “Hiç merak etme… Ben her iki tarafın da hakemi ve kefiliyim. Para, iş bitene kadar bende duracak!”