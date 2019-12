Sezgin: Açıklama bekliyoruz

Galatasaray Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin, Ankaraspor Kulübü'nün onursal başkanı Melih Gökçek'in verdiği demeç ve Cemal Aydın'ın olayı ile ilgili Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nda açıklama beklediklerini söyledi.





Galatasaray Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin, Futbol Federasyonu'ndan 1 hafta içinde yaşanan 2 olay hakkında açıklama istedi.



Adnan Sezgin, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, hafta başından bu yana birtakım gelişmeler yaşandığını vurgulayarak, ''Bunları dikkatle izliyoruz. Biz özellikle hakemler konusunda açıklama yapmamaya özen gösterdik. Bizim asli görevimiz, müsabakaların hakemlerini, mümkün olduğu kadar maçlara en sağlıklı şekilde hazırlamak olmalıdır. Maçtan önce yapılan spekülasyonlar ve değerlendirmeler, bazen sonuçları etkileyecek kadar etken olabilir. Sessiz kalmamız, etik davranış ortaya koymaktır, başka anlama gelmesin'' dedi.



Ankaraspor Kulübü'nün onursal başkanı Melih Gökçek'in verdiği demeç ve Cemal Aydın'ın olayı karşısında sessiz kalmış olabileceklerini, ancak Futbol Federasyonu'nu ve MHK'yı dikkatli bir gözle izlemeye başladıklarını ifade eden Sezgin, ''Bizim dışımızda gelişen olaylar bizi etkileyebilir. Endişelerimizi dile getiriyoruz. Sessiz kalmamız, olayları bildiğimiz halde kabul etmemiz anlamına gelmez. Eğer Galatasaray'ın menfaatlerine karşı geliniyorsa, sesimizi yükseltmeyi iyi biliriz. Herkes görevinin bilinci içinde olmalı, herkese eşit mesafede olmalı. Biz, barış ortamına hizmet etmek için sessiz kalıyoruz. Bu yanlış anlaşılmasın. MHK ve federasyon için söylüyorum. Bizim de anlamak istediğimiz ve cevapsız kalan konular var. Şeffaflık parolasıyla yola çıkmış bir federasyonun bunu açıklamasını bekliyoruz. Ankaraspor Kulübü Onursal Başkanı'nın hakemle ilgili açıklamalarını maçtan sonra yapmasını doğru bulmuyorum, keşke daha önce açıklasaydı'' diye konuştu.



''EŞİTLİK İSTİYORUZ''



Sezgin, kimseden Galatasaray'ı kayırmasını beklemediklerini, sezon içinde aleyhlerine ve lehlerine yapılan hakem hataları bulunduğunu belirterek, ''Biz kimseden Galatasaray'ı kayırmasını istemiyoruz. Herkesin eşit ortamda mücadele yapmasını ve haklı olanın kazanmasını istiyoruz. Beklentimiz yok, eşit davranılsın'' dedi.



Ankaraspor maçının hakemi Bülent Yıldırım'ın, inandıkları bir hakem olduğunu vurgulayan Sezgin, ''Sonuna kadar iyi bir müsabaka yöneteceğine eminiz. Dilerim ki bu konuşmalardan etkilenmesin. Kendisine güveniyoruz ve hiçbir yorum ile değerlendirme yapmıyoruz. En sağlıklı koşulda maça çıkması için elimizden geleni yapacağız'' diye konuştu.



''TARİH DEĞİŞİKLİĞİ İSTEDİĞİMİZ KABUL EDİLMEDİ''



Sezgin, Ankaraspor maçının tarihinde değişiklik yapılması isteklerinin reddedildiğini açıkladı.



Milli takımlarda bu hafta 7 oyuncularının görev yaptığını dile getiren Sezgin, ''Bu hafta Kewell'in Bahreyn, Meira'nın da Brezilya'da olması nedeniyle cumartesi günkü maçın pazartesi gününe alınmasını talep ettik. Federasyon'un tüm üyeleri Avusturya'da olduğu için telefonla görüştük ve talebimiz reddedildi. Bir gerekçe olmadan bu talebimizin reddedilmesini manidar gördük. Milli takıma her takım gibi oyuncu gönderdik. Milli takıma bu kadar oyuncu vermiş bir takımın talebi reddedilmemeliydi. Ankaraspor da maçın ertelenmesine karşı çıkmazdı sanırım. Bu kararı doğru bulmuyorum. Eğer biz milli takımlara bu kadar oyuncu veriyorsak ve her 3 günde bir maç oynuyorsak, Futbol Federasyonu'nun, futbolcu sağlığını düşünerek mantıklı bir şekilde dinlenme olanağı vermesi gerekir. Bu, asli görevlerinden biridir. Federasyonun bu konudaki gerekçesini anlayamadık'' dedi.



''ARDA'NIN UZAK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜĞÜ KOMİK İDDİA''



Arda'nın rahatsızlığı konusunda, olayın olduğu saatten itibaren birtakım aslı olmayan iddialar ortaya atıldığını belirten Sezgin, ''İnsan sağlığı söz konusu olduğunda bu, reytingin ve her türlü çıkarın üstündedir. Biraz hassasiyetle olaya bakılmasını isterdik. Bu hastalığı, Arda'nın gece hayatına dahi bağlayan oldu. Bunlara tavsiyem, Galatasaray'ın 27 gün içindeki maç trafiğine bakmaları olacak'' diye konuştu.



Sezgin, Arda'nın her türlü kontrolünün yapıldığını ve şu anda oynamaya engel bir durumunun olmadığını vurgulayarak, ''Maçtan sonra götürdüğümüz Türkiye'nin önde gelen doktorları, gerekli tetkikleri yaptı. Kalp veya futbol oynama açısından sorun yok. Bu son derece sevindirici. Türkiye için önemli bir futbolcu. Bundan önemlisi,bizim için insan sağlığı çok önemli. Arda'nın uzak bir hastaneye götürüldüğü komik bir iddia. Arda'nın başında, rahatsızlandığında 2 profesör vardı. Arda'nın acil bir durumu yoktu. Kendisi ambülansa bindiğinde normaldi. Bizim sponsorumuz olduğu için oyuncumuzu uzak bir hastaneye götüreceğimizi kim iddia edebilir?'' dedi.



Sezgin, kulübün sağlık kurulu içinde yeniden bir yapılanma olacağını da açıkladı. Bunun için çalışma yaptıklarını belirten Sezgin, gelecek çarşamba günü bunu açıklayacaklarını dile getirdi.



''BÜTÜN MAÇLARIMIZI KAZANMAK İSTİYORUZ''



Puan cetvelindeki yerlerini yeterli görmediklerini belirten Sezgin, bundan sonraki tüm maçları kazanmak istediklerini söyledi.



Galatasaray'ın kimi zaman haksız yere çok eleştirildiğini ileri süren Sezgin, ''Avrupa Şampiyonası'ndan sonra başlayan hazırlık döneminde, doğru dürüst birarada çalışamadık. Sakatlıklar düzelince alternatifli bir kadroya sahip olacağız. Bu nedenle, transfere fazla gerek olmayacak, ancak Galatasaray her zaman transfer yapabilecek durumda bir kulüptür'' dedi.



''LİNDEROTH'U BEKLİYORUZ''



Linderoth ile ilgili spekülasyonlara da açıklık getiren sezgin, ''Kendisi yeni uygulanan yöntemlerle ameliyatsız olarak tedavi görüyor. Sözleşmesinin feshedileceği spekülasyonları yanlıştır. Kendisi iyi bir oyuncu. Tek düşüncemiz takıma yeniden dönmesi'' diye konuştu.



Sakatlıklarla ilgili en kötü haberin genç oyuncu Murat Akça'dan geldiğini anlatan Sezgin, ''Bu oyuncumuz, çapraz bağlarındaki kopma nedeniyle çarşamba günü ameliyat olacak'' derken, Mehmet Topal ve Lincoln'un durumuyla ilgili olarak da yapılacak kontrollerden sonra karar verileceğini söyledi.



''KADROYU 3-4 YIL BİRARADA TUTMAK İSTİYORUZ''



Ayhan ile yeni sözleşme için görüştüklerini aktaran Sezgin, ''Biz, çoğu oyuncumuzla sözleşme yenilemek için görüşüyoruz. De Sanctis'in, Udinese ile ilgili problemi var, bunun halledilmesi lazım. Aslında biz bu kadroyu 3-4 sene birarada tutmak istiyoruz. Bunu başarabilirsek, 'Galatasaray'ın önü açık' diyebilirim'' dedi.



Benfica SL Lizbon maçından sonra Meira'nın aldığı izinle ilgili soruyu da yanıtlayan Sezgin, ''Meira, maçtan sonra ailesiyle yemek yemek için izin istedi. Saat 01.25'de oteldelerdi. Türkiye'de '05.00'e kadar dışarıda kaldılar' diye yazıldı. Yemeğe gitmelerinin Fenerbahçe yenilgisinin tek nedeni olarak gösterilmesinde kasıt ararım'' diye konuştu.